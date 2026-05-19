Cruzeiro resiste após expulsão de Gerson e segura empate com o Boca Juniors em La Bombonera

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, na noite desta terça-feira, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time mineiro, comandado pelo técnico Artur Jorge, saiu atrás no placar após sofrer um gol de Merentiel na etapa inicial, mas buscou a igualdade com Fagner no segundo tempo e resistiu à pressão com um atleta a menos após a expulsão de Gerson.

Com o ponto somado fora de casa, o Cruzeiro chegou aos oito pontos e se manteve na liderança isolada do Grupo D. O Boca Juniors assumiu a segunda colocação com sete pontos, apresentando a mesma pontuação da Universidad Católica, que ocupa o terceiro lugar devido aos critérios de desempate.

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A equipe mineira vira a chave para focar em seus compromissos pelo campeonato nacional e na preparação para o fechamento do grupo na Libertadores. O Cruzeiro recebe a Chapecoense no próximo domingo, às 16h, no Estádio Mineirão, pelo Brasileirão. Na quinta-feira (dia 28), o time encerra a sua participação nesta etapa da competição sul-americana diante do Barcelona do Equador, também em Belo Horizonte, necessitando apenas de um empate para carimbar a vaga nas oitavas de final.

O primeiro tempo começou com uma forte pressão do Boca Juniors, que sufocou a saída de bola do Cruzeiro e inaugurou o marcador logo aos sete minutos. Após cobrança de falta de Paredes que encobriu o sistema defensivo, Merentiel aproveitou a oportunidade para finalizar para as redes e vencer o goleiro Otávio.

Os donos da casa mantiveram o controle com investidas de Blanco pela esquerda, enquanto o Cruzeiro encontrou dificuldades para criar, assustando apenas em arrancada de Kaio Jorge travada pelo goleiro Brey. O goleiro Otávio ainda realizou intervenções importantes, incluindo uma defesa em chute de Delgado no último lance, para evitar um prejuízo maior antes do intervalo.

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Na etapa complementar, a postura do Cruzeiro mudou e a equipe chegou ao empate aos oito minutos através de uma jogada bem trabalhada. O lateral Kaiki progrediu pela ponta esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para trás, a bola atravessou a grande área e encontrou Fagner, que dominou e finalizou forte no canto de Brey.

O Boca Juniors respondeu com intensidade, acertando o travessão com Belmonte e exigindo um salvamento de Gerson em cima da linha. A situação dos visitantes se complicou aos 22 minutos com a expulsão direta do volante Gerson por falta em Paredes. Na reta final, Otávio fez um milagre em chute de Zeballos e o VAR anulou um gol de Merentiel por toque no braço de Delgado, garantindo o placar final.

FICHA TÉCNICA

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BOCA JUNIORS 1 X 1 CRUZEIRO

BOCA JUNIORS - Brey; Braida, Di Lollo, Ayrton e Blanco; Delgado, Belmonte (Zeballos), Paredes e Aranda; Merentiel e Giménez (Ángel Romero). Técnico: Claudio Úbeda.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira (João Marcelo); Bruno Rodrigues (Sinisterra), Kaio Jorge (Villarreal) e Christian. Técnico: Artur Jorge.

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GOLS - Miguel Merentiel, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Fagner, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zeballos e Di Lollo (BOC); Fagner e Villarreal (CRU).

CARTÃO VERMELHO - Gerson (CRU).

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ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - La Bombonera, em Buenos Aires (ARG).