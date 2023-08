Cruzeiro mostra evolução de Matheus Pereira, mas meia continua sem data para voltar a jogar

O Cruzeiro divulgou nesta segunda-feira imagens da evolução do tratamento do meia Matheus Pereira, que sofreu lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial no empate sem gols com o Botafogo, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Matheus Pereira desfalcou o Cruzeiro na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 e no empate por 1 a 1 com o Corinthians. O time celeste não estipulou um prazo para o retorno do atleta, mas acredita que o tempo de recuperação será de aproximadamente dois meses.

"A gente vai fazer uma movimentação passiva contínua. Interessante, no caso do Matheus Pereira, manter a saúde da articulação, cartilagem e meniscos. Estar sempre bem nutridos. Interessante fazer os movimentos, mas ainda podemos fazer ativo, então fazemos o CPM. O aparelho movimenta a perna passivamente. O atleta fica completamente relaxado, e o aparelho faz a movimentação", disse o fisioterapeuta do clube, Ronner Bolognani.

Contratado pelo Cruzeiro no final de julho, Matheus Pereira atuou pelo Cruzeiro em apenas dois jogos. Ele estava no Al Wahda, dos Emirados Árabes, mas pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O atleta, de 27 anos, fez praticamente toda sua carreira no Sporting, de Portugal. Jogou também por West Bromwich, da Inglaterra, e FC Nürnberg, da Alemanha.

Ainda sem o meia, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Grêmio no domingo, às 16h, em Porto Alegre. O time mineiro é o 12º colocado do Brasileirão, com 25 pontos. O Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 21.