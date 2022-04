Cruzeiro marca no fim e empata com Tombense no duelo mineiro da Série B

Da Redação

Com um gol de falta, do zagueiro Eduardo Brock, aos 43 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro evitou a derrota para o Tombense, em um duelo mineiro disputado neste sábado à noite, em Muriaé, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O mandante tinha marcado o gol com Ciel, de pênalti, mas o empate por 1 a 1 parece ter agradado os dois rivais.

Com o resultado, o Cruzeiro foi aos quatro pontos, com um retrospecto de uma derrota, uma vitória e um empate nos três primeiros jogos. Já a Tombense embalou o terceiro empate seguido e chegou aos três pontos, ficando na parte intermediária da tabela.

O primeiro tempo começou com uma grande pressão do Cruzeiro, que apesar de ter ficado rodeando a área adversária, não conseguiu criar chances claras. Do outro lado, com dificuldades, o Tombense não conseguia responder e acabava rifando a bola. Apesar disso, conforme os minutos foram passando, os donos da casa conseguiram se organizar e em um contra-ataque rápido levou perigo ao gol de Rafael Cabral. Aos 28, Ciel deu um chapéu no adversário, tabelou e bateu cruzado da entrada da área, mas a bola acabou indo para fora.

A resposta do Cruzeiro veio em dois chutes de longa distância nos minutos finais, de Jajá e Rafael Santos, mas em ambos Felipe Garcia fez a defesa.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e o Tombense conseguiu sair na frente em um contra-ataque aos dez minutos. Depois de tabelar com Keké, o atacante Ciel foi derrubado na área. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. O próprio Ciel foi para a cobrança e não desperdiçou. O experiente atacante ainda teve mais uma chance aos 17 minutos, quando ficou cara-cara com o goleiro, mas mandou para fora.Poderia ter liquidado a fatura.

A partir daí, o ritmo caiu um pouco e os dois treinadores aproveitaram para fazer mudanças em suas equipes. E, uma das substituições de Paulo Pezzolano deu certo. Eduardo Brock, que havia acabado de entrar, cobrou falta com categoria e deixou tudo igual aos 43 minutos. Todos ficaram satisfeitos.

Os times já voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da quarta rodada da Série B. Às 20h30, o Tombense visita o Vila Nova, no Estádio do OBA, em Goiânia. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Cruzeiro recebe o Londrina, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 1 CRUZEIRO

TOMBENSE - Felipe Garcia; David, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Zé Ricardo (Ítalo Henrique), Joseph, Igor Henrique (Jean Lucas) e Everton Galdino (Gabriel Henrique); Keké (Matheus Paquetá) e Ciel (Vinícius Mingotti). Técnico: Hemerson Maria.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Rômulo (Eduardo Brock), Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos; Neto Moura (Waguinho), Miticov (Adriano) e João Paulo (Pais); Jajá, Luvannor (Daniel Junior) e Rodolfo. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Ciel, de pênalti, aos 12, e Eduardo Brock, de falta, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Igor Henrique (Tombense) e Neto Moura (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).