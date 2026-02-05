Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta

A pressão sobre o trabalho de Tite no Cruzeiro só aumenta. Depois de ser goleado pelo Botafogo na primeira rodada, o time mineiro estreou diante do seu torcedor no Mineirão e até que estava tudo indo bem, abrindo o placar com belo gol de Matheus Pereira, porém acabou sofrendo a virada para o Coritiba, por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão, saindo sob fortes vaias e protestos da torcida.

Tite começa a ser contestado no comando do clube, ainda mais depois da derrota para o rival Atlético-MG, por 2 a 1, e a goleada por 4 a 0 para o Botafogo no fim de semana. Dono da SAF, Pedro Lourenço bancou o treinador durante a semana, mas após a derrota de virada no Mineirão, o tom de cobrança sobre o treinador aumentou nas arquibancadas.

Depois de terminar o Brasileiro de 2025 em terceiro lugar, o Cruzeiro até o momento ainda não pontuou na competição, amargando a lanterna. Já o Coritiba, recém ascendido, se recuperou da derrota em casa na estreia para o Red Bull Bragantino, e somou seus primeiros três pontos.

O Cruzeiro começou a todo vapor. Com menos de um minuto já levou perigo em cabeçada de Kaio Jorge. Sem deixar o adversário respirar, ocupou o campo de ataque, com troca de passes e infiltrações. Até que aos 18 minutos, Matheus Pereira recebeu na área, deixou o marcador no chão e bateu colocado para abrir o placar com um belo gol.

O time mineiro manteve a postura e o volume ofensivo. Kaio Jorge por pouco não ampliou, parando em boa defesa de Morisco. O Coritiba, que até então não tinha aparecido no jogo, aproveitou sua primeira chance para empatar. Já aos 45 minutos, Bruno Melo recebeu cruzamento e escorou para Lavega apenas empurrar para as redes.

A segunda etapa foi o inverso. Desta vez foi o Coritiba que voltou pilhado do intervalo e construiu a virada com sete minutos. Em contra-ataque fulminante, Morisco defendeu e já lançou Ronier que dominou com um pé e com outro deixou Breno Lopes na cara do gol, para driblar Cássio antes de marcar.

A virada fez a pressão aumentar nas arquibancadas, com vaias para o técnico Tite. O nervosismo entrou dentro de campo e o Cruzeiro não encontrava brechas para furar a defesa adversário. Na reta final, ensaiou uma pressão, com 10 jogadores praticamente no campo de ataque, mas não surtiu efeito e as vaias tomaram conta do Mineirão.

O Cruzeiro tem pela frente agora o clássico diante do América-MG, no domingo, às 18h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. No mesmo dia, porém às 18h30, o Coritiba encara o Cianorte, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, no Estádio Couto Pereira. O time defende a vantagem por 1 a 0 conquistada na ida.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 CORITIBA

CRUZEIRO - Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero (Matheus Henrique), Christian, Gerson (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Thiago Santos), Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Lucas Ronier; Lavega (Fernado Sobral), Pedro Rocha e Breno Lopes (Keno). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Matheus Pereira, aos 18, Lavega, aos 45 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes, aos sete do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Kaiki Bruno, Jacy e Pedro Rocha.

RENDA - R$ 745.534,00.

PÚBLICO - 15.270 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).