Cruzeiro lamenta morte de torcedor em emboscada do Palmeiras

O Cruzeiro Esporte Clube publicou, neste domingo (27), uma nota em suas redes sociais lamentando o episódio que resultou na morte de um torcedor do clube, após uma suposta emboscada de torcedores organizados do Palmeiras na rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã (SP).

No comunicado, o clube mineiro pede um basta ao que chamou de “atos criminosos” no futebol. "Não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos", diz a nota.

Foto por Reprodução/Redes sociais

Segundo nota da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, as informações são de que um torcedor do Cruzeiro morreu e 17 ficaram feridos depois de conflito que aconteceu por volta das 5h da manhã deste domingo (27). As circunstâncias seguem sendo investigadas pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.



Até a publicação desta matéria, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Palmeiras não se manifestaram sobre o assunto.

