Cruzeiro inicia a formação do elenco de 2023 e anuncia chegada do zagueiro Neris

(via Agência Estado)

O Cruzeiro iniciou seu planejamento para a próxima temporada, na qual volta à elite nacional, mas não deve fazer grandes contratações de impacto, oficializando seu primeiro reforço: o experiente zagueiro Neris, de 30 anos, que estava na Arábia Saudita, assinou por duas temporadas.

Administrador da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno anunciou logo após a confirmação do acesso na Série B, que teria de mostrar muito jogo de cintura para montar um elenco forte sem dinheiro para grandes investimentos. Baixar as dívidas é a prioridade. A chegada de Neris mostra que nomes de menos expressão, mas com potencial, devem dar a tônica das contratações.

"Já planejando a próxima temporada, anunciamos a contratação do zagueiro Neris. O jogador estava no Al-Hazm, da Arábia Saudita, e chega com contrato até o fim de 2024", anunciou o Cruzeiro em suas redes sociais.

O reforço estava no mundo árabe, mas já jogou em Portugal, defendendo as cores do Boavista, e no Brasil passou por diversos clubes: Avaí, Sport, Internacional e Santa Cruz. Na atual temporada, foram 26 jogos disputados, sendo 25 como titular.

O atual elenco do técnico uruguaio Paulo Pezzolano conta com os zagueiros Eduardo Brock, Oliveira, Luis Felipe, Wagner Leonardo e Zé Ivaldo, que não decepcionaram na disputa da Série B, sofrendo somente 23 gols em 36 jogos disputados, garantindo ao time a defesa menos vazada até então, superando o Grêmio, vazado em 24 oportunidades.