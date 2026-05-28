Cruzeiro goleia Barcelona de Guayaquil e obtém vaga nas oitavas da Libertadores com 2º lugar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 23:52:00 Editado em 29.05.2026, 00:04:13
O Cruzeiro goleou o Barcelona de Guayaquil-EQU por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em confronto válido pela rodada de encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe da casa entrou em campo dependendo exclusivamente do próprio rendimento para avançar na competição e impôs a superioridade tática desde os minutos iniciais.

Com gols anotados por Matheus Pereira, duas vezes, Christian e Sinisterra, o clube celeste carimbou o passaporte para a próxima fase do torneio da Conmebol, estendendo a sequência de invencibilidade sob o comando de Artur Jorge. Nesta sexta-feira, a Conmebol fará o sorteio dos confrontos das oitavas de final.

Com o triunfo em Belo Horizonte, o Cruzeiro atingiu a marca de 11 pontos tabela e encerrou a sua participação na segunda colocação do Grupo D. A liderança isolada da chave, com 13 pontos, permaneceu com a equipe da Universidad Católica, que na Argentina venceu por 1 a 0 o Boca Juniors, que terminou na terceira posição do grupo e acabou eliminado da principal competição do continente, restando aos argentinos a vaga de consolo nos playoffs da Copa sul-americana.

O elenco cruzeirense agora faz uma pausa nas atenções internacionais e concentra os seus trabalhos de preparação técnica voltados para a continuidade do Brasileirão. O Cruzeiro volta a atuar diante de sua torcida no Mineirão no próximo domingo, às 20h30, quando receberá o Fluminense pela 18ª rodada do Brasileirão, último jogo antes da paralisação pela Copa do Mundo.

A etapa inicial foi dominada pelo Cruzeiro, que traduziu a postura ofensiva em vantagem no placar logo aos 4 minutos. A jogada começou no campo de defesa com o zagueiro Fabrício Bruno, que encontrou o lateral Fagner livre no corredor lateral; o ala avançou em velocidade pelo setor direito e cruzou na medida para Matheus Pereira desferir uma cabeçada certeira, sem oferecer possibilidades de intervenção ao goleiro Contreras.

Os mandantes seguiram controlando as ações no meio-campo e mantendo a solidez da defesa menos vazada da chave, chegando a marcar o segundo gol aos 48 minutos com Kaio Jorge, mas a jogada acabou sendo anulada após revisão do árbitro de vídeo.

No segundo tempo, a equipe mineira manteve a intensidade ofensiva e ampliou o placar aos 6 minutos, quando Romero acionou Matheus Pereira na entrada da área, o camisa dez escorou de cabeça para Christian e o meio-campista finalizou com força para balançar as redes.

O terceiro gol saiu logo em seguida, aos 10 minutos, em uma transição em velocidade iniciada por Fagner, que encontrou Kaio Jorge na ponta direita; o atacante superou a marcação com um drible de corpo e cruzou rasteiro para Sinisterra completar livre para o gol.

O placar foi fechado em grande estilo aos 26 minutos, momento em que Villalba recuperou a posse na intermediária, armou o contra-ataque e cruzou alto para Matheus Pereira finalizar de primeira, em um belo voleio no ângulo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 0 BARCELONA DE GUAYAQUIL

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Villalba); Lucas Romero, Matheus Henrique (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Luis Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge (Villarreal). Técnico: Artur Jorge.

BARCELONA - Contreras; Carabalí, Rangel, Báez, e Perlaza (Vallencila); Matías Lugo; Jhonny Quiñonez (Martínez) e Milton Céliz (Sosa); Gómez, Villalba (Núnez) e Wila (Montaño). Técnico: César Farias.

GOLS - Matheus Pereira, aos 5 minutos do primeiro tempo e aos 26 minutos do segundo; Christian aos sete e Sinisterra, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fagner, Lucas Romero e Villarreal (CRU); Álex Rangel e Céliz (BAR)

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU)

PÚBLICO - 55.724 torcedores

RENDA - R$ 3.842.306,00

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

