Cruzeiro faz 4 no América-MG, sela paz no elenco e fica no G-4 do Brasileirão

O Cruzeiro não tomou conhecimento do América-MG e venceu por sonoros 4 a 0 neste domingo, na Arena Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gilberto (2), Marlon e Henrique Dourado.

Com o resultado, o Cruzeiro ficou na quarta posição, com 12 pontos, atrás apenas de Botafogo (15), Palmeiras (14) e Fluminense (13). O América, que tem o seu pior aproveitamento nos pontos corridos, tem apenas um, na lanterna.

Nada como um dia após o outro. Na derrota para o Fluminense por 2 a 0, Bruno Rodrigues e Henrique Dourado tiveram uma discussão calorosa durante uma cobrança de pênalti, perdida pelo camisa 9. Mas isso já ficou no passado.

O técnico Pepa colocou os dois como titulares no clássico e deu mais certo do que o esperado. Aos 32 minutos, após bola alçada para dentro da área do América, Bruno Rodrigues ajeitou para Henrique Dourado, que completou de cabeça para o gol.

Antes do gol, porém, o América era melhor e criou as principais oportunidades. Mikael recebeu dentro da área e exigiu uma grande defesa de Rafael. No lance seguinte, Aloísio jogou no travessão.

No segundo tempo, o América continuou perdendo uma chance atrás da outra de marcar. Aos oito minutos, Marcinho tentou, a bola sobrou para Aloísio, que achou Éder na pequena área. O zagueiro bateu muito mal na bola e jogou pela linha de fundo.

O Cruzeiro era mais cauteloso, mas aproveitou a chance que teve para fazer mais um. Aos 24 minutos, William cruzou para Marlon. O lateral, como elemento surpresa dentro da área, completou para o gol.

O América ainda tentou pressionar no fim, mas a bola insistiu em não entrar. Aos 31 minutos, Benítez cruzou para Martínez cabeceou no travessão. A bola ainda sobrou para Wellington Paulista, que dividiu com a defesa.

Do outro lado, a bola gostou de seguir o caminho da rede. Aos 38 minutos, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou na medida para Gilberto marcar. E o artilheiro fez mais um, aos 45. Ele avançou pela direita e soltou o pé para decretar o triunfo celeste.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Fortaleza no sábado, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Na segunda-feira, às 20h, o Cruzeiro recebe o Cuiabá, na Arena Independência.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 4 CRUZEIRO

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Marcinho (Iago Maidana), Ricardo Silva, Éder e Marlon; Juninho (Emmanuel Martínez), Alê e Benítez; Mikael (Renato Marques), Aloísio (Wellington Paulista) e Felipe Azevedo (Mateus Gonçalves). Técnico: Vagner Mancini.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Machado, Ramiro (Matheus Jussa) e Neto Moura (Wallisson); Wesley (Stênio), Henrique Dourado (Gilberto) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

GOLS - Henrique Dourado, aos 33 minutos do primeiro tempo. Marlon, aos 24, e Gilberto, aos 38 e aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aloísio e Ricardo Silva (América).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).