Cruzeiro engata 4ª vitória seguida, bate o Bahia de virada e se consolida no G-4 do Brasileiro
O Cruzeiro embalou no Brasileirão e, de quebra, vai encaminhando a sua vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027. No Mineirão, conquistou sua quarta vitória consecutiva, desta vez ao vencer o duelo direto contra o Bahia, de virada, por 3 a 2, nesta quinta-feira, se consolidando entre os quatro melhores na tabela na 34ª rodada.
Em um bom jogo, o Bahia saiu na frente com um belo gol de Cristian Oliveira, mas o artilheiro Kaio Jorge igualou tudo antes do intervalo. No segundo tempo, superior em campo, Bruno Rodrigues, que completou 100 jogos com a camisa cruzeirense, virou o placar. Kaio Jorge, que tinha desperdiçado um pênalti, quando a partida ainda estava empatada, decretou a vitória com um golaço. Alejo Véliz chegou a descontar nos acréscimos, mas era tarde demais para uma reação baiana.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 60 pontos, na quarta colocação, e abriu sete pontos para o sexto colocado, justamente o Bahia, que se manteve com 53 pontos, perdendo a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores.
A dupla agora só volta a campo após a Data-Fifa. Na quarta-feira (18), o Cruzeiro segue como mandante quando recebe o vice-líder Palmeiras, às 20h30. Mais tarde, às 21h30, o Bahia visita o desesperado Grêmio, em Porto Alegre (RS).
Mesmo na condição de visitante, o Bahia não se intimidou e começou melhor a partida. Com mais posse de bola e acelerando as jogadas explorando os lados do campo. Foi incomodando a defesa mineira, que ainda perdeu o zagueiro Fabrício Bruno com menos de cinco minutos, lesionado e tendo que improvisar Viña no miolo de zaga. Aproveitando a superioridade, o time nordestino colheu os frutos aos 31 minutos.
Cristian Oliveira deu linda finta por baixo das pernas de Zé Lucas, avançou até a linha de fundo e mandou para o gol, mesmo sem ângulo, para abrir o placar. O gol melhorou a partida, acordando o time da casa. Arroyo obrigou boa defesa de Ronaldo e depois Fagner, na pequena área, perdeu um gol incrível. Sobrou para o artilheiro Kaio Jorge acalmar os ânimos. Após tabela com Arroyo, bateu forte para deixar tudo igual, aos 46, antes da ida para o intervalo.
O Cruzeiro manteve a postura na volta da segunda etapa. Sendo mais agressivo, foi ocupando bem os espaços e criando chances. Até que Nestor puxou Vinã na área. Após revisão no VAR, o pênalti foi assinalado. Kaio Jorge teve a chance da virada, mas escorregou na hora da cobrança e isolou. Porém o Cruzeiro não teve tempo de se lamentar. Em contra-ataque, Arroyo deu lindo cruzamento de trivela e Bruno Rodrigues mergulhou para cabecear e virar o marcador, aos 23.
Após a virada, o time de Artur Jorge diminuiu a rotação, enquanto o Bahia ficou atordoado e demorou para assimilar o golpe. Quando conseguiu voltar ao jogo, Otávio brilhou ao pegar a cabeçada de Alejo Véliz à queima roupa. Na sequência, aos 40, o contragolpe mineiro foi fatal. Kaio Jorge recebeu na entrada da área, deu a caneta em Marcos Vitor e bateu cruzado para ampliar. Alejo Véliz chegou a descontar nos acréscimos, mas era tarde demais para uma reação baiana.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 3 X 2 BAHIA
CRUZEIRO - Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno (Viña), Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Zé Lucas. Gerson (Lucas Silva), Bruno Rodrigues (Matheus Henrique) e Arroyo (Marquinhos); Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu (Román Gómez) e Luciano Juba; Acevedo (Jean Lucas), Erick (Caio Alexandre), Everton Ribeiro (Erick Pulga) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Cristian Oliveira e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
GOLS - Cristian Oliveira, aos 31, Kaio Jorge, aos 46 minutos do primeiro tempo. Bruno Rodrigues, aos 23, Kaio Jorge, aos 40, Alejo Véliz, aos 49 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).
CARTÕES AMARELOS - Jonathan Jesus, Bruno Rodrigues, Caio Alexandre e Acevedo.
RENDA - R$ 808.473,00.
PÚBLICO - 19.166 torcedores.
LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).