Cruzeiro empata com Londrina em casa e completa 9 jogos sem vitória na Série B

Da Redação

O Cruzeiro agoniza na Série B do Campeonato Brasileiro. Na fria noite desta sexta-feira, o time mineiro empatou com o Londrina por 2 a 2, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na abertura da 15.ª rodada. São nove jogos sem vitória na competição.

A campanha do Cruzeiro é preocupante. Os mineiros acumulam seis empates e três derrotas, aproveitamento que colocou o time na 16.ª posição, com 13 pontos. Deve entrar na zona de rebaixamento no decorrer da rodada.

Outro dado que liga o sinal de alerta é que o Cruzeiro tem a pior defesa dentre os 20 times, tendo sofrido 25 gols em 15 jogos disputados. Somente em quatro partidas o sistema defensivo passou ileso, mostrando a fragilidade e o porquê da atual situação na tabela. Já o Londrina, que chegou ao quarto jogo sem derrota, segue em situação idêntica ao do Cruzeiro, uma vez que também soma 13 pontos, mas aparece em 15.º pelo saldo de gols: -5 a -7.

Em casa, o Cruzeiro teve a iniciativa em campo e esteve mais próximo do primeiro gol. E ele saiu logo aos 14 minutos, quando Bruno José entrou na área e cruzou para Marcelo Moreno, mas a bola desviou na marcação e foi para nas redes do goleiro César.

Só que o Cruzeiro não soube administrar a vantagem e sofreu o empate aos 24 minutos. Celsinho cobrou falta pelo lado direito e encontrou o volante Matheus Bianqui, que ganhou pelo alto e cabeceou no contrapé do goleiro Fábio.

O empate foi sentido pelo Cruzeiro, que não soube se recuperar em campo. Tanto é que antes do intervalo, aos 43 minutos, Felipe Vieira lançou Felipe Augusto, que saiu em velocidade e finalizou na saída de Fábio, colocando o time paranaense na frente do placar.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou disposto a empatar e quase conseguiu aos quatro minutos, quando Rafael Sóbis recebeu na área, mas acabou travado pela marcação na hora de finalizar. Só que o Londrina respondeu no minuto seguinte em chute de Lucas Lourenço que passou rente à trave de Fábio, já batido no lance.

Sem organização e na base da vontade, o Cruzeiro tentou segurar a bola no campo de ataque e voltou a ter chances de igualar aos 24 minutos, quando Bruno José recebeu na área, puxou para a perna direita e finalizou para ótima defesa de César, que mandou para escanteio.

De tanto insistir, o Cruzeiro empatou aos 30 minutos. Wellington Nem cruzou na área, Bruno José tocou e Marcelo Moreno finalizou forte para o gol, deixando tudo igual.

Os mineiros ainda seguiram no ataque em busca da virada, perdendo ótimas chances com Wellington Nem, aos 43, e depois com Felipe Augusto, aos 46. Mas faltou tranquilidade e um pouco de sorte para evitar mais uma rodada sem vitória.

O Cruzeiro volta a campo no outro sábado para enfrentar o Brusque, às 11 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Enquanto o Londrina jogará no domingo diante do CRB, às 20h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 x 2 LONDRINA

CRUZEIRO - Fábio; Ramon, Léo Santos (Marcinho) e Eduardo Brock; Norberto, Rômulo (Giovanni), Flávio (Adriano) e Felipe Augusto; Rafael Sóbis (Wellington Nem), Bruno José e Marcelo Moreno. Técnico: Mozart Santos.

LONDRINA - César; Matheus Bianqui, Marcondes, Augusto e Felipe; Tárik, Marcelo Freitas (Jean Henrique) e Celsinho (Luiz Henrique); Lucas Lourenço (Tiago Orobó), Alisson Safira (Júnior Pirambu) e Douglas Santos (Gegê). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Bruno José, aos 14, Matheus Bianqui, aos 24, e Douglas Santos, aos 43 minutos do primeiro tempo. Marcelo Moreno, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Santos, Eduardo Brock, Norberto e Bruno José (Cruzeiro); Felipe e Alisson Safira (Londrina).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas (GO).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).