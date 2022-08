Cruzeiro empata com Grêmio fora e mantém ampla vantagem na ponta da Série B

(via Agência Estado)

Com direito a vaias após o apito final, Grêmio e Cruzeiro empataram por 2 a 2, neste domingo, em Porto Alegre, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A igualdade na Arena do Grêmio favorece a equipe mineira, que manteve a ampla vantagem na liderança da competição.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 54 pontos, na primeira posição, dez a mais do que o Bahia, com 44. Já o Grêmio acabou ficando em terceiro, também com 44. O Vasco, com 42, completa o G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

O jogo começou quente na capital gaúcha. O Grêmio tinha na cabeça que era a última chance de disputar o título, diante de um Cruzeiro, que já considera o acesso como certo e joga sem peso, vivendo "lua de mel" com sua torcida. Com essa tranquilidade, o time celeste soube se impor e abriu o placar logo aos 16 minutos. Luvannor recebeu entre os defensores do rival, venceu a disputa com Lucas Leiva e tocou na saída do goleiro Brenno.

A empolgação do Cruzeiro foi freada por um problema externo. Os torcedores do Grêmio começaram a brigar entre si nas arquibancadas. O árbitro paralisou o jogo e aguardou até o policiamento conter a situação. Quando a bola voltou a rolar, o time gaúcho acordou e saiu em busca do empate.

De tanto insistir, o Grêmio chegou ao gol aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio de Bitello, Diego Souza subiu sozinho para cabecear para o gol. O time gaúcho se inflamou com o empate e pressionou o Cruzeiro, que segurou a igualdade.

No segundo tempo, o Grêmio começou em cima do Cruzeiro e precisou de apenas um minuto para se colocar à frente no marcador. Ferreira deixou com Nicolas, que cruzou para Bitello, de cabeça, fazer 2 a 1. A bola passou por baixo das pernas do goleiro Rafael Cabral.

Mas o Cruzeiro não costuma se entregar e reagiu aos 27 minutos. Neto Moura colocou a bola para dentro da área gremista. Villasanti se chocou com Brenno e viu a bola sobrar limpa para Rafa Silva guardar.

Em casa, o Grêmio ainda tentou vencer. O time gaúcho pressionou no fim, mas na melhor oportunidade, Janderson jogou a bola caprichosamente no travessão.

O Grêmio volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Ituano, às 19h, novamente na Arena do Grêmio. No mesmo dia, às 21h30, o Cruzeiro recebe o Náutico, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 2 CRUZEIRO

GRÊMIO - Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Bitello (Thaciano); Biel (Janderson), Ferreira (Guilherme) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Daniel Júnior (Wesley Gasolina), Filipe Machado, Neto Moura, Chay (Rafa Silva) e Bidu; Bruno Rodrigues (Pablo Siles) e Luvannor (Lincoln). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Luvannor, aos 16, e Diego Souza, aos 47 minutos do primeiro tempo. Bitello, aos 2, e Rafa Silva, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Ferreira (Grêmio); Bruno Rodrigues, Chay e Eduardo Brock (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 2.521.280,00.

PÚBLICO - 51.618 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).