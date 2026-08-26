Cruzeiro e Atlético trocam acusações após falta de Kaio Jorge levar zagueiro ao hospital

A falta dura de Kaio Jorge, que fez o zagueiro atleticano Ruan Tressoldi sofrer um impacto de cabeça com o gramado, provocou declarações duras pelo lado do Atlético-MG após o empate por 1 a 1 no clássico com o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante cruzeirense foi chamado de "mau-caráter" por Ruan e de "desleal" por Paulo Bracks, executivo de futebol do clube alvinegro. Bruno Spindel, diretor celeste, acusou os adversários de uma tentativa de pressionar a arbitragem.

"Repudiamos a declaração da direção do nosso adversário, com o intuito de pressionar, manipular a arbitragem em tribunais e criar um clima ruim no próximo jogo. O Cruzeiro vai sempre querer decidir o jogo dentro do campo. A gente não vai aceitar esse tipo de conduta, confia na CBF, no trabalho da comissão de arbitragem, nos árbitros e no trabalho que vai ser feito para blindar os árbitros dessa pressão", disse.

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No lance em questão, ocorrido no primeiro minuto do jogo, Kaio Jorge vira de costas para Ruan, que saltava para cabecear a bola, e o atinge no ar. O zagueiro atleticano cai de ponta-cabeça, torcendo o pescoço e tocando o rosto no chão. Ele teve de sair de ambulância do Mineirão e foi levado ao hospital, porém não sofreu maiores complicações. Em publicação no Instagram, criticou firmemente o rival.

"A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo - esse placar não mente. E o histórico desse mau caráter também. Fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem", escreveu Ruan.

Ao atualizar a situação de saúde do jogador, Paulo Bracks também usou palavras duras para se referir à falta cometida pro Kaio Jorge.

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"Acima de tudo, é um colega de profissional. Não tem rivalidade. Não é a primeira vez que esse cidadão faz isso, nem a segunda. Pra nós, ele foi maldoso, desleal", afirmou. "A gente poderia estar aqui, agora, falando de uma lesão grave na coluna. Pra nós, houve uma falhas da arbitragem, do VAR não ter chamado. O STJD precisa analisar se foi uma infração disciplinar. Pra nós, é. Não vamos aceitar."