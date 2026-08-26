Cruzeiro e Atlético-MG empatam em clássico quente pela Copa do Brasil

Arroyo e Renan Lodi marcam no segundo tempo; decisão da vaga nas semifinais fica para a próxima terça-feira

Mais uma vez em uma quarta de final de Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-MG fizeram o que manda o manual de um clássico mineiro. Pelo jogo de ida, a dupla fez um jogo quente, de muitas disputas e belos gols, terminando em empate por 1 a 1, nesta terça-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), sem vantagem para nenhum dos lados.

Os gols saíram no segundo tempo, depois de uma primeira etapa sem muitas emoções. Arroyo com belo chute de efeito abriu o placar para os cruzeirenses, aos 14 minutos. A resposta atleticana veio 10 minutos depois, com Renan Lodi, depois de belo passe de Cuello. A partida ainda teve o protocolo de concussão, após Ruan levar a pior numa dividida com Kaio Jorge e cair feio de pescoço no chão. O defensor saiu no intervalo para um hospital na região, para realizar exames.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Lutador de Jiu-Jitsu sofre golpe proibido e é hospitalizado com risco de paralisia no PR

Com a igualdade, a decisão fica em aberto e quem vencer na próxima terça-feira, às 21h, na Arena MRV, ficará com a vaga nas semifinais. No ano passado, o clássico mineiro também aconteceu nas quartas de final, com o Cruzeiro levando a melhor, vencendo os dois jogos por 2 a 0.

O clássico começou pegado e com menos de cinco minutos, Kaio Jorge dividiu no alto com Juan e o zagueiro atleticano levou a pior, caindo de forma feia e sem apoio. O jogador foi atendido, tentou seguir em campo, mas teve que ser substituído pelo protocolo de concussão. O duelo ainda seguiu em ritmo lento, com muitas paralisações, faltas e discussões entre jogadores e arbitragem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A bola mal rolou e nos poucos momentos, o Cruzeiro teve uma boa iniciativa, tentou o protagonismo e no pouco espaço que teve, o único chute de certo perigo foi de Wesley, que desviou no meio do caminho. O Atlético-MG soube neutralizar o rival e contra golpeava com velocidade e explorou mais a bola área, quando teve sua melhor chance em desvio de Cuello, na primeira trave. No fim, o saldo do primeiro tempo foi de um clássico truncado e de poucas emoções.

Na etapa final, o Cruzeiro voltou mais agressivo. Arriscando mais, Gerson tentou por duas vezes de fora da área, mas quem estava com o pé calibrado era o equatoriano Arroyo. De longe, o atacante bateu com efeito e mandou no ângulo para abrir o placar aos 14 minutos. Entretanto, a reação do Atlético-MG foi de imediata. 10 minutos depois, Cuello deu lindo passe para Renan Lodi bater entre a trave e Otávio e deixar tudo igual.

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após os gols, o confronto voltou a ficar amarrado, com as faltas picotando cada ataque. As substituições dos dois lados deram fôlego aos times, mas as defesas ainda se sobressaíram. Na reta final, o Cruzeiro tentou acelerar suas jogadas, teve uma leve superioridade na posse de bola, porém novamente a o Atlético-MG neutralizou as ofensivas do rival e o clássico mineiro terminou empatado.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO - Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Villarreal) e Wesley (João Costa). Técnico: Artur Jorge.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ATLÉTICO-MG - Everson; Alan Franco, Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon (Natanael), Castaño e Fred (Thiago Borbas); Cuello (Preciado), Cassierra (Cissé) e Bernard (Minda). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Arroyo, aos 14, Renan Lodi, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Matheus Pereira, Alan Franco e Cuello.

RENDA - R$ 4.917.351,00.

PÚBLICO - 59.225 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).