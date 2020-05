Cruzeiro deve ter retorno do goleiro Lucas França e empréstimo de Zé Eduardo

Já projetando o retorno do futebol brasileiro, o Cruzeiro esboça o elenco que terá em campo nas próximas semanas. Neste domingo, o diretor de futebol do clube mineiro, Ricardo Drubscky, indicou que terá o retorno do goleiro Lucas França e que deve emprestar novamente o atacante Zé Eduardo.

"Num primeiro momento a gente acredita que os jogadores que compõem as posições que o Zé Eduardo joga, nos atendem", disse o dirigente, em entrevista à rádio 98FM. O jogador estava emprestado ao Villa Nova-MG. "Eu tenho todas as participações do Zé Eduardo no Villa Nova, acompanhamos bem os quatro gols que ele fez, os lances, jogos inteiros e a gente acha que podemos explorar o potencial dele emprestando mais uma vez."

Drubscky acredita que, por não ter espaço no elenco para o jovem jogador, a melhor opção seria dar ritmo de jogo e experiência ao atleta de 20 anos em nova equipe, ainda não definida. "Nossa ideia fazer com que o Zé Eduardo continue performando e ganhando espaço porque nós temos muitos jogadores jovens como ele e também já ocupando espaço na equipe principal."

Sem entrar em maiores detalhes, o diretor de futebol do Cruzeiro confirmou ainda o retorno do goleiro Lucas França, que está emprestado ao Ceará. "Vamos trazer também o Lucas França, que estava no Ceará", disse Drubscky, em outro trecho da entrevista.