Cruzeiro desperdiça chances e perde do Náutico na estreia de Pepa com gol no fim

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O técnico Pedro Miguel, o Pepa, estreou oficialmente no Cruzeiro com uma dolorosa e injusta derrota nesta quinta-feira. Pela terceira rodada da Copa do Brasil, o time mineiro foi até o Recife, desperdiçou muitas chances de gol, sobretudo pela grande apresentação do goleiro Vagner, e acabou surpreendido pelo Náutico, por 1 a 0, com um gol no fim.

continua após publicidade .

Depois de virar em amistoso contra o Red Bull Bragantino, por 3 a 2, a meta de Pepa era trazer um grande resultado dos Aflitos. Mas as mudanças de Dado Cavalcanti no final acabaram modificando o rumo da partida, fazendo o Náutico crescer e aproveitar sua chance na partida de ida.

Sem tempo para lamentar, os mineiros agora se concentram para o retorno ao Brasileirão após três temporadas disputando a Série B. E a missão é inglória, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo. A volta da Copa do Brasil será somente no fim do mês, e até lá Pepa terá tempo para ajustar o time que terá de ganhar por dois gols para ir às oitavas sem necessidade de pênalti.

continua após publicidade .

Antes de a bola rolar, já em Pernambuco, uma torcida organizada do Santa Cruz ateou fogo em um ônibus da Máfia Azul. O incêndio acabou destruindo o veículo e os mineiros reclamaram de ter ficado sem condução para voltar a Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido e todos conseguiram acompanhar a partida.

No estádio, depois de verem o Cruzeiro segurar o ímpeto inicial dos pernambucanos, se entusiasmaram quando o time foi logo assumindo o comando da partida na base de toques de primeira e transição em velocidade. Wesley e Matheus Vital tiveram oportunidade, mas a batida saiu torta.

Já sem conseguir passar do meio, o Náutico viu Vagner sair arrojado para evitar gol de Gilberto. A chance mais clara da primeira etapa ainda estava por vir e surgiu aos 34 minutos, com Wesley desviando na pequena área e parando em milagre do goleiro.

continua após publicidade .

Devendo diante de sua torcida, o Náutico se reuniu no gramado para tentar melhorar no intervalo. Já o Cruzeiro, mais tranquilo após boa apresentação nos 45 minutos iniciais, precisava apenas caprichar um pouco mais nas finalizações para levar belo resultado a Belo Horizonte.

A história da partida não se modificou na etapa final. E Gilberto perdeu gol incrível. Oliveira ajeitou de peito, o goleador se livrou do marcador e bateu errado, com Paulo Miranda salvando antes de a bola cruzar a linha. Do lado pernambucano, o atacante Jael saiu de campo vaiado ao ser substituído. O veterano não anda se dando bem com a torcida.

As mudanças deram certo para o Náutico. O time cresceu e aos 28 minutos, Rafael Cabral salvou com grande defesa. O goleiro ainda espalmou chute de Júlio e viu a bicicleta de Gabriel Santiago passar muito perto.

A enorme pressão dos donos da casa na reta final virou vantagem no placar com gol de Gabriel Santiago, de cabeça. O jogador, mesmo baixo, apareceu entre os defensores aos 42 minutos para definir um triunfo gigante dos pernambucanos. Antes do apito final, Vagner ainda voltou a salvar o time para garantir a festa da torcida.