Cruzeiro dá palestras para conscientizar elenco sobre apostas esportivas e manipulação

O futebol brasileiro ficou estremecido recentemente com a divulgação de manipulação em jogos por causa de apostas. Jogadores foram condenados e até banidos por aceitarem propina para receber cartões ou cometerem pênaltis, entre outras acusações. Para esclarecer e conscientizar seus jogadores e colaboradores, o Cruzeiro promoveu palestras ao longo da última semana.

O clube hospedou na Toca da Raposa a procuradora do TJD-SP, Mariana Chamelette, que também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, para ministrar as palestras para as categorias profissionais masculina e feminina, além dos elencos do Sub-20, Sub-17 e também para os colaboradores do Cruzeiro. Ela deu explicações de como tem funcionado o esquema de aliciamento aos atletas através de quadrilhas visando a manipulação de resultados.

"Dentro dos propósitos firmados para a evolução do clube, o Cruzeiro vem intensificando a formação educacional de seus atletas e colaboradores enquanto cidadãos. Com este objetivo, promovemos na semana passada as palestras sobre apostas esportivas e manipulações de resultados, coordenadas pela Mariana Chamallette, profissional de referência no tema", disse Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro SAF, explicando a iniciativa de proporcionar aos profissionais do clube o conhecimento e a conscientização a respeito do tema.

"Certamente, as conversas foram muito benéficas, pois todos os colaboradores e atletas do clube puderam sanar dúvidas e entender mais sobre o assunto, que é do interesse direto de todos os envolvidos com o esporte."

Mariana Chamelette também comentou sobre a iniciativa do clube. "A realização das palestras foi uma ótima oportunidade de apresentar as informações mais cruciais sobre os perigos e consequências das apostas ilegais e da manipulação de resultados", afirmou. "A ideia da realização foi conscientizar os atletas sobre a importância da integridade no esporte, incentivando-os a tomar decisões éticas e a recusar o envolvimento em práticas ilegais. As conversas realizadas foram bastante produtivas e tanto os atletas quanto os demais colaboradores do Cruzeiro foram muito participativos."

Além das palestras, o Cruzeiro adotou outras medidas visando a conduta ética no esporte. O clube elaborou uma cartilha de conduta interna que abrange a postura exigida pela instituição para todos os seus profissionais no que se refere ao mundo das apostas.