O Cruzeiro visita a Chapecoense neste sábado (21), às 21h, na Arena Condá, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em grande fase sob o comando de Artur Jorge, a Raposa vem de cinco vitórias consecutivas, já assegurou presença na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027 e agora busca consolidar a terceira colocação. Do outro lado, encontra um time que já teve o rebaixamento confirmado e ocupa a última posição da tabela.

O time mineiro chega à reta final da competição em um momento de confiança. A vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, de virada, na última quarta-feira (18), no Mineirão, ampliou a sua série vitoriosa.

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Antes de superar o time paulista, já havia vencido Grêmio, Remo, Atlético-MG e Bahia. A série colocou o clube mineiro na terceira colocação, com 63 pontos, e confirmou matematicamente a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027.

Com o principal objetivo da temporada assegurado, o objetivo agora está na posição que ocupará ao fim do campeonato. Por isso, tenta defender o terceiro lugar e evitar a aproximação do Fluminense, quarto colocado, com 60 pontos.

A partida em Chapecó é importante também pelo calendário. Depois de enfrentar a Chapecoense, o Cruzeiro terá justamente o confronto direto com o Fluminense, em uma sequência que pode definir a sua posição final na tabela. Portanto, conquistar os três pontos fora de casa é fundamental para chegar ao próximo compromisso com vantagem.

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Mas Artur Jorge terá de lidar com duas ausências importantes. O volante Gerson e o atacante Kaio Jorge receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.

Matheus Henrique aparece como principal alternativa para ocupar a vaga de Gerson no meio-campo. Já no ataque, Néiser Villarreal é cotado para assumir a função de Kaio Jorge. Luciano Rodríguez e Bruno Rodrigues também aparecem como opções para o setor ofensivo.

O treinador, porém, conta com alternativas para manter a estrutura tática. Jonathan Jesus volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, enquanto Keny Arroyo também retorna após defender a seleção do Equador. A tendência é que o técnico preserve a base que vem apresentando bons resultados, com mudanças pontuais por conta das ausências.

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A Chapecoense entra em campo em uma situação completamente diferente. Já teve o rebaixamento confirmado após a derrota para o Mirassol, na 34ª rodada, e ocupa a última colocação, com 21 pontos.

O momento também é negativo dentro de campo. O Verdão do Oeste vem de quatro derrotas consecutivas, contra Red Bull Bragantino, Mirassol, Vasco e Remo. O resultado mais recente foi o revés por 2 a 0 diante do time paraense, na última quarta-feira (18), em Belém (PA).

A partida marcou a estreia de Vinícius Bergantin no comando técnico. Contratado para esta reta final da temporada, o treinador já começa pensar em 2027.

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Em 35 partidas, a Chapecoense conquistou apenas quatro vitórias e sofreu 72 gols. Com a permanência na Série A já fora de alcance, o objetivo agora é tentar encerrar a participação na competição com uma resposta diante da torcida.

No primeiro turno, o Cruzeiro levou a melhor e venceu a Chapecoense por 2 a 1, no Mineirão, em 24 de maio. Eles também se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando empataram sem gols no jogo de ida, disputado em Chapecó, mas o time mineiro tinha vencido em casa por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

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CHAPECOENSE X CRUZEIRO

CHAPECOENSE - Werner; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, Kauan e Fernando; Camilo, David Antunes e Yago Felipe; Max, Miguel Carvalho e Túlio Eduardo. Técnico: Vinícius Bergantin.

CRUZEIRO - Otávio Costa; Furtado, Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero e Zé Lucas; Marquinhos, Matheus Pereira e Keny Arroyo; Néiser Villarreal. Técnico: Artur Jorge.

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ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

DATA - 21/11 (Sábado)

HORÁRIO - 21h

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LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC)