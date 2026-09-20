Cruzeiro bate Vitória de virada fora de casa e se recupera no Brasileirão

Com foco exclusivo no Brasileirão após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Cruzeiro voltou a dar alegria à sua torcida na tarde deste domingo, quando em partida válida pela 28ª rodada da competição nacional foi até o Barradão para encarar o Vitória e, de virada, superou o time da casa por 3 a 1.

O revés foi o quarto nos últimos sete jogos do time baiano em sua casa, que anteriormente era tratada como um ponto de força importante no Brasileirão. Do outro lado, o time mineiro se recupera após a derrota por 2 a 1 para o Santos. Os gols do Cruzeiro foram anotados por Arroyo, Villalba e Matheus Pereira, enquanto Renê fez o primeiro da partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resultado levou o time de Belo Horizonte a 45 pontos, se mantendo na sexta colocação, com cinco de vantagem para o rival Atlético-MG, que ainda joga na rodada. Já o Vitória, com 33, segue em 13° lugar, apenas quatro acima do Grêmio, primeiro time no Z4.

Devido a Data Fifa, as equipes agora terão um longo período de preparação para seus próximos desafios no Brasileirão. No dia 7 de outubro, quarta-feira, o Vitória volta ao Barradão para encarar a Chapecoense, a partir das 20h. Mais tarde, às 21h30, é a vez de o Cruzeiro receber o São Paulo, no Mineirão.

O duelo de opostos começou com tudo em Salvador. Logo aos dois minutos, Renê foi acionado em profundidade e parou em Otávio duas vezes, quase abrindo o marcador para o Vitória. O goleiro do Cruzeiro teve de trabalhar mais uma vez aos 12, em tentativa de Mateus Silva e viu Tarzia perder uma grande chance aos 21, mas não conseguiu segurar o bom momento do time da casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 38, Matheuzinho lançou para Renê, que soltou o pé de dentro da área e abriu o marcador para o Vitória. Após um longo período sendo colocado nas cordas, o Cruzeiro reagiu aos 49, com Zé Lucas, que parou em grande defesa de Lucas Arcanjo, levando o jogo para o intervalo em 1 a 0.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o cenário mudou. Com trocas no intervalo, o Cruzeiro passou a se lançar mais ao ataque e conseguiu chegar ao empate logo no primeiro minuto, quando Kaio Jorge fez pivô para Arroyo, que chutou de primeira e contou com falha de Arcanjo para igualar o marcador.

E a pressão não parou por ai. Após martelar a defesa adversária, aos 20, Villalba, um dos acionados no segundo tempo, recebeu na área após cruzamento de Arroyo, bateu de primeira, a bola desviou em Cacá e morreu no fundo das redes. A resposta do Vitória veio aos 27, com Jamerson, que mandou rente à trave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos minutos finais, o Vitória até tentou reagir e esbarrou em Otávio. Do outro lado, o Cruzeiro passou a apostar nos contra-ataques e conseguiu matar o duelo aos 51, com Matheus Pereira, que tabelou com Arroyo e mandou no alto, fechando o placar em 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 3 CRUZEIRO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Zé Vitor), Emanuel Martínez e Matheuzinho (Renato Kayzer); Erick (Lucas Silva), Renê (Alex Bruno) e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner (William), João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba); Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Fabrício Bruno) e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Wesley (Felipe Morais). Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Renê, aos 38 minutos do primeiro tempo. Arroyo, a um, Villalba, aos 20, e Matheus Pereira, aos 51 minutos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Jonathan Jesus, Gerson e Felipe Morais.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 12.952 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).