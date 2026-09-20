Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Cruzeiro bate Vitória de virada fora de casa e se recupera no Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com foco exclusivo no Brasileirão após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Cruzeiro voltou a dar alegria à sua torcida na tarde deste domingo, quando em partida válida pela 28ª rodada da competição nacional foi até o Barradão para encarar o Vitória e, de virada, superou o time da casa por 3 a 1.

O revés foi o quarto nos últimos sete jogos do time baiano em sua casa, que anteriormente era tratada como um ponto de força importante no Brasileirão. Do outro lado, o time mineiro se recupera após a derrota por 2 a 1 para o Santos. Os gols do Cruzeiro foram anotados por Arroyo, Villalba e Matheus Pereira, enquanto Renê fez o primeiro da partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resultado levou o time de Belo Horizonte a 45 pontos, se mantendo na sexta colocação, com cinco de vantagem para o rival Atlético-MG, que ainda joga na rodada. Já o Vitória, com 33, segue em 13° lugar, apenas quatro acima do Grêmio, primeiro time no Z4.

Devido a Data Fifa, as equipes agora terão um longo período de preparação para seus próximos desafios no Brasileirão. No dia 7 de outubro, quarta-feira, o Vitória volta ao Barradão para encarar a Chapecoense, a partir das 20h. Mais tarde, às 21h30, é a vez de o Cruzeiro receber o São Paulo, no Mineirão.

O duelo de opostos começou com tudo em Salvador. Logo aos dois minutos, Renê foi acionado em profundidade e parou em Otávio duas vezes, quase abrindo o marcador para o Vitória. O goleiro do Cruzeiro teve de trabalhar mais uma vez aos 12, em tentativa de Mateus Silva e viu Tarzia perder uma grande chance aos 21, mas não conseguiu segurar o bom momento do time da casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 38, Matheuzinho lançou para Renê, que soltou o pé de dentro da área e abriu o marcador para o Vitória. Após um longo período sendo colocado nas cordas, o Cruzeiro reagiu aos 49, com Zé Lucas, que parou em grande defesa de Lucas Arcanjo, levando o jogo para o intervalo em 1 a 0.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o cenário mudou. Com trocas no intervalo, o Cruzeiro passou a se lançar mais ao ataque e conseguiu chegar ao empate logo no primeiro minuto, quando Kaio Jorge fez pivô para Arroyo, que chutou de primeira e contou com falha de Arcanjo para igualar o marcador.

E a pressão não parou por ai. Após martelar a defesa adversária, aos 20, Villalba, um dos acionados no segundo tempo, recebeu na área após cruzamento de Arroyo, bateu de primeira, a bola desviou em Cacá e morreu no fundo das redes. A resposta do Vitória veio aos 27, com Jamerson, que mandou rente à trave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos minutos finais, o Vitória até tentou reagir e esbarrou em Otávio. Do outro lado, o Cruzeiro passou a apostar nos contra-ataques e conseguiu matar o duelo aos 51, com Matheus Pereira, que tabelou com Arroyo e mandou no alto, fechando o placar em 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 3 CRUZEIRO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Zé Vitor), Emanuel Martínez e Matheuzinho (Renato Kayzer); Erick (Lucas Silva), Renê (Alex Bruno) e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner (William), João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba); Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Fabrício Bruno) e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Wesley (Felipe Morais). Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Renê, aos 38 minutos do primeiro tempo. Arroyo, a um, Villalba, aos 20, e Matheus Pereira, aos 51 minutos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Jonathan Jesus, Gerson e Felipe Morais.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 12.952 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão cruzeiro Vitória
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV