Cruzeiro bate Tombense e abre nove pontos na liderança da Série B

Aproveitando o apoio da torcida, que voltou a encher o Mineirão com mais de 42 mil torcedores, o Cruzeiro venceu o Tombense na noite deste sábado por 2 a 0. O resultado aumentou a vantagem dos cruzeirenses na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e afastou os adversários do G-4, a zona de acesso.

Com 49 pontos, o Cruzeiro é mais líder do que nunca. Tem nove pontos de vantagem em relação a Bahia e Grêmio, que terminaram a 22.ª rodada com 40 pontos, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O Vasco da Gama completa a zona de acesso com 39 pontos. O Tombense manteve os 32 pontos e caiu para o sexto lugar.

O Cruzeiro foi superior ao Tombense desde o início, criando oportunidades com Chay e Bruno Rodrigues, parando na participação do goleiro Felipe Garcia. Parecia que o sistema de marcação do Tombense iria suportar a pressão, gerando irritação nos jogadores cruzeirenses e ansiedade nos torcedores. O Tombense, porém, em nenhum momento ameaçou o gol do Cruzeiro.

Apesar da pressão, o primeiro gol aconteceu apenas aos três minutos do segundo tempo, quando Daniel aproveitou marcação alta do time da casa e ligou Bruno Rodrigues. Dentro da área ele cortou dois marcadores com um drible e chutou cruzado superando o atento Felipe Garcia.

O 'dono do Mineirão' seguiu no ataque até os 23 minutos da segunda etapa, quando marcou o segundo. Daniel Júnior recebeu cruzamento de Bidu, pelo lado esquerdo, e de frente para o gol, bateu e ampliou a vantagem do Cruzeiro: 2 a 0.

A vantagem deu tranquilidade ao Cruzeiro, que manteve aos poucos foi diminuindo seu ritmo de jogo. Mas o Tombense, como que a aceitar a derrota, se limitou a evitar sofrer mais gols. Perder de pouco para o líder já parecia ser uma boa coisa. Foi o que aconteceu: final, 2 a 0 e festa no Mineirão.

Para seguir rumo ao acesso, o Cruzeiro entra em campo na próxima terça-feira. O adversário é o Londrina. A partida, válida pela 23.ª rodada da Série B, acontece no Estádio do Café, às 21h. No mesmo dia, às 21h30, o Tombense terá a oportunidade de se recuperar na tabela diante do Vila Nova-GO, no estádio Soares de Azevedo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 TOMBENSE

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock e Bidu; Machado, Neto Moura (Pablo Siles) e Chay (Pedro Castro); Daniel Júnior (Edu), Luvannor (Rodolfo) e Bruno Rodrigues (Stênio). Técnico: Paulo Pezzolano.

TOMBENSE - Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo (Renatinho), Everton Galdino (Matheus Frizzo), Jean Lucas e Keké (Ciel); Kleiton. Técnico: Bruno Pivetti

GOLS - Bruno Rodrigues, aos três e Daniel Júnior, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO)

CARTÕES AMARELOS - Chay (Cruzeiro); Zé Ricardo e Keké (Tombense)

RENDA - R$ 1.264.718.00

PÚBLICO - 42.274 torcedores

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).