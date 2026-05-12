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Cruzeiro bate Goiás pelo placar mínimo e avança na Copa do Brasil

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 23:59:00 Editado em 13.05.2026, 00:08:16
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O Cruzeiro permanece vivo na Copa do Brasil. Nesta terça-feira, em jogo bastante movimentado, mostrou pontaria mais calibrada e venceu o Goiás por 1 a 0, fazendo 3 a 2 no agregado pela quinta fase: gol solitário de Kaio Jorge.

Com a classificação, o Cruzeiro agora aguarda sorteio da CBF para conhecer o adversário das oitavas de final. Antes, os times voltam a campo pelo Brasileirão, jogando neste sábado: os mineiros vão a São Paulo encarar o Palmeiras, na Arena Barueri, às 21h, já os goianos recebem o Botafogo-SP, às 18h30, na Serrinha pela Série B.

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O jogo começou bastante truncado e movimentado, mas sem os times mostrarem pouco poder criativo, pois ambos ficaram no equilíbrio dentro das quatro linhas. Ainda assim, quem teve a primeira boa chance foi o Cruzeiro: após boa troca de passes, Lucas Romero passou para Kaio Jorge chutar cruzado próximo à trave esquerda. Logo depois, Fabrício Bruno testou após escanteio de Matheus Pereira e Tadeu salvou.

O domínio prevaleceu e o goleiro do Goiás salvou por duas vezes seguidas: a primeira após o chute de Kaiki e a outra em cabeceio de Fabrício Bruno. Com a pressão, veio um pênalti por bola na mão de Ramon Menezes; Kaio Jorge bateu seguro e abriu o placar. Pouco depois, Kauã Moraes levantou direto para o gol e o arqueiro dos goianos se esticou para afastar.

Na volta para a etapa final, o Cruzeiro se manteve inalterado, enquanto o Goiás promoveu uma novidade. A troca, no entanto, não surtiu efeito imediato, pois o jogo ficou bastante equilibrado, com os mineiros se atirando mais ao ataque para tentar ampliar. A primeira oportunidade, porém, foi do adversário: Diego Caito cruzou da direita e Bruno Sávio desviou de cabeça sem muito perigo.

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Voltando a ter o controle, os mineiros conseguiram assustar: Sinisterra recebeu de Bruno Rodrigues e deu uma bomba para Tadeu espalmar; na sequência, o camisa 1 brilhou novamente numa batida de Sinisterra, que ainda desviou na trajetória. Numa falta, Matheus Pereira encheu o pé e mandou à direita próximo ao gol. No fim, Esli García recebeu pela esquerda, puxou para o meio e soltou o pé, parando na trave.

O Goiás terminou com dez jogadores na linha porque o goleiro Tadeu sofreu uma contusão e precisou deixar o gramado. Como o Goiás já havia feito as cinco substituições, Filipe Machado foi para o gol, mas não precisou fazer nenhuma defesa.

FICHA TÉCNICA

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CRUZEIRO 1 X 0 GOIÁS

CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki;Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Matheus Pereira (Marquinhos); Kenji (Sinisterra), Kaio Jorge (Villarreal) e Arroyo (Bruno Rodrigues). Técnico: Artur Jorge.

GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares (Diego Caito), Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Gegê (Lourenço) e Lucas Lima (Anselmo Ramon); Jean Carlos (Esli García) e Kadu Souza (Bruno Sávio). Técnico: Daniel Paulista.

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GOL - Kaio Jorge, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Romero (CRU); Mikael Doka, Cuenú, Vinícius Diniz e Miranda (GOI).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

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RENDA - R$ 1.211.872,00.

PÚBLICO - 26.337 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

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