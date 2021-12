Cruzeiro anuncia pacotão de reforços com Pará e artilheiro da Série B

Da Redação

Pouco depois de anunciar o atacante Edu, o Cruzeiro anunciou um pacotão de reforços nesta quinta-feira para a temporada 2022, quando irá disputar a Série B pela terceira vez consecutiva. Entre as contratações do clube mineiro estão o lateral-direito Pará, que deixou o Santos na quarta. O jogador estava sem contrato e acertou sem custos com o time de Vanderlei Luxemburgo.

continua após publicidade .

Pará estava no Santos desde 2019, quando retornou ao clube após quatro anos defendendo o Flamengo. O jogador fez parte do elenco rubro-negro campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão em 2019. O atleta também acumula passagens por Grêmio e Santo André.

O Cruzeiro também anunciou o volante Pedro Castro, campeão da Série B pelo Botafogo e titular em 35 dos 38 jogos do time carioca. Fechando a lista, os meias Filipe Machado e Fernando Neto também assinaram contrato. O primeiro vem para a sua segunda passagem pelo time mineiro, enquanto o segundo disputou as duas últimas edições da segunda divisão pelo Vitória.

continua após publicidade .

Mais cedo, no início do dia, o clube mineiro havia anunciado o atacante Edu, artilheiro da segundona em 2021 pelo Brusque. O Cruzeiro enviou uma oferta oficial na última quarta-feira, que foi aceita pelo clube catarinense. Ele tinha contrato até o fim de 2022 e a equipe mineira deverá pagar o valor da multa contratual, que supera R$ 1 milhão.

Dos 44 gols que o clube de Santa Catarina marcou na Série B deste ano, 17 foram do atacante. O camisa 9 foi responsável por mais de 40% das bolas nas redes adversárias. Antes do Brusque - pelo qual viveu a segunda passagem - passou pelos cariocas Boavista, São Gonçalo, Itaboraí, Portuguesa e Nova Iguaçu, além do Tubarão-SC.

Os reforços só serão registrados após o clube quitar o transferban - punição da Fifa que impede o clube de regularizar jogadores por causa de dívidas pendentes com equipes do exterior.