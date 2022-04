Cruzeiro anuncia contratação de Wagner Leonardo, emprestado pelo Santos

Da Redação

O Cruzeiro anunciou o zagueiro Wagner Leonardo como seu novo reforço na manhã deste sábado. O jogador de 22 anos chega por empréstimo do Santos, com um contrato válido até abril de 2023 e com direitos econômicos preestabelecidos. O vínculo do defensor com o clube paulista vai até o fim de 2024.

Wagner Leonardo é o 16º reforço cruzeirense para a temporada 2022. O atleta foi contratado para cobrir a saída do zagueiro Maicon para o próprio Santos. Após realizar apenas três jogos pelo time mineiro neste início de temporada, Maicon não entrou em acordo salarial com a nova diretoria e deixou a equipe. As duas negociações não têm ligação.

Wagner estava emprestado ao Fortaleza, mas não vinha tendo espaço e sendo relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O defensor já havia sido emprestado pelo Santos no ano passado, quando defendeu o Náutico em 16 jogos e marcou dois gols. Wagner Leonardo foi revelado nas categorias de base santistas e fez 40 jogos pelo profissional do clube.

Com o novo reforço, o Cruzeiro chega a 16 contratações para a temporada 2022, contando com Maicon, que já deixou o clube. Sidnei, Mateus Silva e Oliveira são outros três zagueiros trazidos pelo time mineiro para a atual temporada.

O Cruzeiro tem jogo marcado neste domingo pelo Campeonato Mineiro, contra o Pouso Alegre. A partida terá início às 17h30 e acontecerá no estádio Mineirão. O clube mineiro vai inaugurar seu novo uniforme oficial da temporada neste fim de semana.