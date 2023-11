Cruzeiro anuncia Autuori como técnico interino até o fim do Brasileirão

Dois dias após demitir Zé Ricardo, a diretoria do Cruzeiro anunciou nesta terça-feira Paulo Autuori como técnico interino da equipe até o fim do Brasileirão. Autuori vinha exercendo a função de diretor técnico do clube mineiro desde agosto deste ano. Agora terá a missão de tentar evitar o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu à solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube - SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal. A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinicius Rovaris, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro", anunciou o clube, em comunicado.

O time mineiro vem de três derrotas consecutivas, resultados que derrubaram a equipe para a zona de rebaixamento. O Cruzeiro está na 17ª colocação da tabela, mas tem dois jogos a menos que seus principais rivais na briga contra a queda.

A preocupação no clube foi agravada no fim de semana pela briga generalizada entre torcedores do Cruzeiro e do Coritiba na partida disputada pelas duas equipes no estádio Durival Britto, na capital paranaense, no sábado. O confronto foi iniciado pelos cruzeirenses, que invadiram o gramado assim que o Coritiba marcou o único gol da partida, aos 45 minutos do segundo tempo.

Um dia depois, a direção do Cruzeiro decidiu demitir Zé Ricardo. Em dois meses de trabalho no time, o treinador comandou a equipe mineira por dez jogos, com três vitórias, cinco derrotas e dois empates, num aproveitamento total de 36,66% dos pontos disputados.

Autuori será o quarto treinador do Cruzeiro nesta temporada. Ele vai comandar o time mineiro pela quarta vez em sua longa carreira. A primeira foi em 1997, quando conquistou o título da Copa Libertadores daquele ano. Depois, teve passagens pelo time em 2000 e 2007.

"O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição", afirmou o comunicado do clube.