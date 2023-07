Cruzeiro anuncia atacante Paulo Vitor, ex-Valladolid-ESP

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Paulo Vitor, de apenas 23 anos, que estava no Valladolid, da Espanha, clube de Ronaldo Fenômeno. O jogador assinou com o time celeste até junho de 2025.

Paulo Vitor jogou apenas pelo time B do Valladolid. Foram 48 jogos e nove gols marcados. O jogador também passou pelo Rio Ave, de Portugal. No Brasil, jogou nas categorias de base de Fluminense e Vasco, onde despontou no profissional.

O jogador chegou em Belo Horizonte na última semana e já vem treinando com o restante do elenco. Ele é o 21º reforço do time mineiro na temporada.

"Muito feliz pela oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa. Espero fazer um grande trabalho e dar muita alegria a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro, agora, representa muito pra mim. É um clube que sempre foi vencedor, um clube que sempre ganhou grandes competições. Tenho uma expectativa muito boa. Estou me sentindo realizado", disse o jogador.

A expectativa do Cruzeiro é deixar o atacante à disposição para o jogo com o Vasco, neste sábado, às 16h, em São Januário, pela 14ª rodada. O time mineiro é o 12º colocado, com 18 pontos.