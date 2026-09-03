Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Cruzeirenses protestam após a queda na Copa do Brasil: 'Elenco pipoqueiro; Artur Jorge burro'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A paz que o Cruzeiro ganhou após arrancada no Brasileirão - estava na zona de queda -, e bons resultados em compromissos recentes chegou ao fim com a queda na Copa do Brasil diante do arquirrival Atlético-MG, com virada por 2 a 1 na terça-feira. Torcedores usaram faixas para protestar contra o elenco e detonaram o técnico Artur Jorge.

Nesta quinta-feira, em um viaduto do bairro Caiçara, em Belo Horizonte, três faixas de protesto foram estendidas com duras cobranças ao forte e milionário elenco. Depois de abrir 1 a 0 na Arena MRV, com Kaio Jorge, o time permitiu a virada e acabou se despedindo da Copa do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Elenco caro e pipoqueiro!", estampou uma das faixas em cobrança do time. "Jogador é p... Não tem amor, é só dinheiro", trazia outra, reclamando dos altos salários e da falta de espírito guerreiro.

No momento em que a equipe perdeu Villalba, expulso, já no segundo tempo, Artur Jorge retirou Gérson, Matheus Pereira e Kaio Jorge de campo, para reforçar a marcação e tentar segurar a vantagem mínima. O time se enfraqueceu e levou dois gols. O português acabou sendo um dos alvos da revolta cruzeirense. "Artur Jorge burro e covarde."

Sobrou até para Bruno Spindel, o executivo de futebol responsável pela montagem do elenco. " Spindel, veio pra quê? Rua!" Após as cobranças, a diretoria e o dono da SAF, Pedro Lourenço, se reuniram com o grupo na manhã desta quinta-feira, sob fortes cobranças, mas voto de confiança, segundo informações da Rádio Fã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Brasil cruzeiro Futebol protestos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV