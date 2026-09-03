Cruzeirenses protestam após a queda na Copa do Brasil: 'Elenco pipoqueiro; Artur Jorge burro'

A paz que o Cruzeiro ganhou após arrancada no Brasileirão - estava na zona de queda -, e bons resultados em compromissos recentes chegou ao fim com a queda na Copa do Brasil diante do arquirrival Atlético-MG, com virada por 2 a 1 na terça-feira. Torcedores usaram faixas para protestar contra o elenco e detonaram o técnico Artur Jorge.

Nesta quinta-feira, em um viaduto do bairro Caiçara, em Belo Horizonte, três faixas de protesto foram estendidas com duras cobranças ao forte e milionário elenco. Depois de abrir 1 a 0 na Arena MRV, com Kaio Jorge, o time permitiu a virada e acabou se despedindo da Copa do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Elenco caro e pipoqueiro!", estampou uma das faixas em cobrança do time. "Jogador é p... Não tem amor, é só dinheiro", trazia outra, reclamando dos altos salários e da falta de espírito guerreiro.

No momento em que a equipe perdeu Villalba, expulso, já no segundo tempo, Artur Jorge retirou Gérson, Matheus Pereira e Kaio Jorge de campo, para reforçar a marcação e tentar segurar a vantagem mínima. O time se enfraqueceu e levou dois gols. O português acabou sendo um dos alvos da revolta cruzeirense. "Artur Jorge burro e covarde."

Sobrou até para Bruno Spindel, o executivo de futebol responsável pela montagem do elenco. " Spindel, veio pra quê? Rua!" Após as cobranças, a diretoria e o dono da SAF, Pedro Lourenço, se reuniram com o grupo na manhã desta quinta-feira, sob fortes cobranças, mas voto de confiança, segundo informações da Rádio Fã.