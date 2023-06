Croácia supera a Holanda na prorrogação e avança à decisão da Liga das Nações

A seleção croata continua aprontando no futebol mundial. Algoz do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a equipe do técnico Zlatko Dalic está na decisão da Liga das Nações da Europa ao ganhar na casa da Holanda, de virada, nesta quarta-feira, por 4 a 2 na prorrogação, após 2 a 2 no tempo normal. A rival da final de domingo, em Roterdã, sairá do confronto entre Espanha e Itália nesta quinta-feira, também disputado na Holanda.

Apontado como azarão na semifinal marcada para o Feyenoord Stadium, na Holanda, o esquadrão croata mostrou forças após ir para o vestiário com 1 a 0 contra. Kramaric, de pênalti, e Pasalic, escorando cruzamento na área, anotaram os gols da virada no segundo tempo. A dona da casa abriu o marcador com Malen e levou a decisão à prorrogação com gol de Lang no último minuto. No tempo extra, decidiram Petkovic e Modric.

Depois de decepcionar na Copa do Mundo ao perder da Argentina nos pênaltis, nas quartas de final no Catar, os holandeses queriam aproveitar o fator casa para chegarem à decisão da Liga das Nações. E até começaram melhor. Após perderem algumas chances, viram Malen aproveitar o passe de Wieffer e bater cruzado, no canto do goleiro Livakovic. Foi o único gol da etapa.

Após o intervalo, a proposta croata modificou, com a seleção aparecendo mais na área para buscar a igualdade. Sem nada a perder, a equipe ousou e acabou premiada. Gapko agarrou e puxou Modric dentro da área e o árbitro anotou o pênalti. Aos 10 minutos, Kramaric bateu no meio do gol e deixou tudo igual no placar.

A Croácia cresceu bastante após o gol da igualdade e aproveitou a queda de rendimento para buscar a virada. De tanto insistir, o gol da virada saiu. Aos 28 minutos, Ivanusec cruzou da esquerda para Palasic mandar de primeira e anotar o segundo gol croata, para enorme festa da torcida visitante que foi em bom número ao estádio.

A Holanda não desistiu e buscou novo empate de todas as maneiras. Mas a seleção pouco criava diante de uma defesa tão bem postada. Nos acréscimos, após cobrança de falta para a área, Ake tentou uma puxeta, porém mandou nas mãos de Livakovic. O esforço final deu resultado no último minuto. Após chuveirinho mal afastado, a bola sobrou para Lang, última aposta de Ronald Koeman no jogo, levar a decisão à prorrogação. O jogador entrou aos 40 do segundo tempo e decretou o 2 a 2.

Mesmo empurrada pela torcida no tempo extra após se salvar no fim, a Holanda acusou o desgaste físico e viu os croatas melhores. Em chute forte de fora da área, Petkovic fez o terceiro dos visitantes aos 8 da primeira etapa do tempo adicional. No fim, aos 10 do segundo, Modric cobrou pênalti com categoria para celebrar a vaga na final.