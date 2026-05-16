TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Cristiano Ronaldo volta a ter decepção, perde mais um título e continua zerado com Al-Nassr

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 18:35:00 Editado em 16.05.2026, 18:44:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

No auge dos seus 41 anos e perto de completar mil gols na carreira, Cristiano Ronaldo não está tendo o mesmo prestígio no futebol saudita. Desde que chegou ao Al-Nassr em 2023, o astro português ainda não conquistou nenhum título pelo clube. Neste sábado, veio uma nova derrota.

Ronaldo foi gravado saindo de campo visivelmente decepcionado após a derrota do Al-Nassr para o Gamba Osaka, do Japão, por 1 a 0, na final da AFC Champions League Two, equivalente à Liga Europa na Ásia. Esta foi mais uma oportunidade desperdiçada que ele teve de tentar conquistar um título oficial com a sua equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O jornal esportivo Olé, da Argentina, noticiou que Cristiano Ronaldo não compareceu à cerimônia de premiação para receber a medalha de prata.

Com a derrota, o Al-Nassr, que é comandado pelo ex-Flamengo Jorge Jesus, agora volta as atenções para o Campeonato Saudita. O título até poderia ter vindo na última rodada. A equipe vencia até os últimos minutos do segundo tempo, quando uma falha de Bento concedeu o empate e amargou a noite do clube saudita.

A equipe ainda é a líder com 83 pontos. Porém, um rival pode ameaçar a chance de título. Trata-se do Al-Hilal, ex-clube de Neymar, que venceu o Neom neste sábado e chegou a 81.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Al-Nassr depende apenas de suas próprias forças para ser campeão e, enfim, CR7 ter sua primeira taça pelo time da Arábia Saudita. A última e derradeira rodada do torneio nacional acontece na próxima quinta-feira. O Al-Nassr enfrenta o Damac (15º colocado), enquanto o Al-Hilal encara o Al-Fayha (10º lugar).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AFC Champions League Two Al-Nassr Cristiano Ronaldo Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV