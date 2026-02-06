Cristiano Ronaldo volta a ficar fora de jogo do Al-Nassr; entenda polêmica com governo saudita

Cristiano Ronaldo segue em atrito com o governo saudita. O atacante português voltou a desfalcar o Al-Nassr nesta sexta-feira, agora em um confronto do campeonato nacional diante do Al-Ittihad.

De acordo com o jornal A Bola, o jogador de 41 anos estaria insatisfeito com a redução dos aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), entidade que controla as principais equipes do país.

Para Cristiano, o PIF estaria direcionando mais investimentos para os outros clubes, como o Al-Hilal, que recentemente anunciou a chegada do atacante francês Karim Benzema.

Segundo dados levantados pelo jornal espanhol As, o Al-Nassr já desembolsou aproximadamente 410 milhões de euros em contratações desde a chegada do português, em 2023.

No mesmo período, o Al-Hilal, principal rival do time de Cristiano Ronaldo, teria gasto cerca de 647 milhões de euros. Ambas as equipes estão acima do Al-Ahli e do Al-Ittihad, outras equipes controladas pelo fundo.

Em resposta às críticas do atleta, a Liga Profissional Saudita publicou um comunicado onde afirmou que os clubes atuam de maneira independente e que nenhuma decisão esportiva ou financeira é tomada por indivíduos acima das instituições.

"A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo", escreveu a entidade.

"Cristiano tem se dedicado integralmente ao Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento e nas ambições do clube. Como qualquer jogador de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube", completou.

O próximo compromisso do Al-Nassr será na quarta-feira, às 10h45 (de Brasília), em duelo contra o Arkadag, do Turcomenistão. O jogo é válido pelas oitavas de final da Champions League da Ásia Two, a segunda principal competição do continente.