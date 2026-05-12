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Cristiano Ronaldo tem inédito título saudita pelo Al-Nassr adiado após falha de Bento

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 18:20:00 Editado em 12.05.2026, 18:31:08
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Cristiano Ronaldo teve a conquista do tão sonhado título do Campeonato Saudita adiada após o empate do Al-Nassr no clássico contra o rival Al-Hilal por 1 a 1 nesta terça-feira, no Alawwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 33ª rodada.

Com o resultado, o Al-Nassr chegou a 83 pontos, enquanto o rival soma 78. Com um jogo a menos e cinco pontos de diferença, o Al-Hilal ainda mantém vivas as chances de conquistar o título.

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O gol do Al-Nassr foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, o zagueiro francês Mohamed Simakan aproveitou sobra na grande área depois de cobrança de escanteio e balançou as redes. Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro brasileiro Bento, que pode ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, saiu mal do gol após cobrança de lateral, se chocou com um companheiro de equipe e cedeu o empate ao Al-Hilal.

O gol contra de Bento calou o Alawwal Park, que já celebrava a décima conquista saudita. Depois do apito final, Cristiano Ronaldo demonstrou irritação e frustração pelo gol sofrido nos minutos finais da partida.

Nesta temporada, Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Al-Nassr, com 26 gols. No entanto, o português está em terceiro na briga pela chuteira de ouro, atrás do colombiano Julián Andrés Quiñones, do Al-Quadisiya, com 29 gols, e do inglês Ivan Tooney, do Al-Ahli, com 31.

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Após a definição da liga saudita, as atenções do atacante de 41 anos se voltarão à Copa do Mundo de 2026. O astro tentará levar a seleção portuguesa ao primeiro título mundial. Portugal está no Grupo K do torneio, ao lado de Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia. A estreia dos portugueses será contra os congoleses, no dia 17 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

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