Cristiano Ronaldo se pronuncia após deixar concentração de Portugal: 'Direi a verdade a todos'

Cristiano Ronaldo se manifestou sobre sua decisão de deixar a concentração da seleção de Portugal. Após um entrave com Jorge Jesus, o jogador decidiu deixar o hotel da equipe antes do compromisso dos portugueses diante da Dinamarca pela Nations League nesta quinta-feira, 1º de outubro. A situação aconteceu mesmo depois de jornais do país noticiarem que o atleta teria se resolvido com o técnico.

"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional", afirmou Cristiano em post no Instagram.

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O atleta ainda escreveu que explicaria toda a verdade quando fosse o momento. Ao final da mensagem, desejou boa sorte aos companheiros nos dois confrontos que a equipe ainda terá pela Liga das Nações, contra Dinamarca e Noruega.

O desentendimento com Jorge Jesus começou após Cristiano Ronaldo passar os 90 minutos no banco na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega. O técnico havia planejado utilizar o atacante por cerca de 30 minutos, mas decidiu não fazer a substituição diante da atuação de Gonçalo Ramos, autor do gol da vitória. O treinador explicou depois da partida que foi uma decisão técnica e que o jogo mudou seus planos.

Ronaldo e Jesus conversaram na noite de terça-feira, em Malmoe, na Suécia, em uma reunião que, segundo a imprensa portuguesa, teve resultado positivo e indicava uma possível solução para o episódio. A expectativa, porém, não durou muito. Na coletiva antes do duelo com a Dinamarca, Jesus afirmou que não havia problema entre os dois e disse que a situação já estava resolvida desde o jantar da noite anterior.

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Apesar da aparente trégua, o treinador confirmou que Gonçalo Ramos será titular contra a Dinamarca, caso tudo ocorra normalmente. A definição veio durante a entrevista coletiva, antes de Ronaldo anunciar sua saída da concentração.