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Cristiano Ronaldo sabia que seria convocado por Jesus e antecipou saída da seleção, diz jornal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A falta de sintonia entre Cristiano Ronaldo e o treinador Jorge Jesus ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, dia em que o astro de 41 anos anunciou a sua aposentadoria da seleção de Portugal. O atleta havia comunicado a sua decisão ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, mas não informou o comandante da equipe nacional, que tinha como planejamento contar com o atleta para os jogos da Data Fifa de novembro.

A informação foi divulgada pelo jornal A Bola. Segundo o periódico, CR7 "decidiu anunciar o abandono às vésperas da divulgação da convocação porque sabia que seria chamado por JJ para a dupla jornada da Liga das Nações".

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Ainda segundo o noticioso, o ex-treinador do Flamengo tem adotado um discurso de que o astro de 41 anos acrescenta valor à seleção nacional e por isso mesmo não iria abrir mão do eterno camisa 7, que seria um dos convocados da lista que irá anunciar nesta sexta-feira.

Por dentro deste contexto, e por se negar a voltar à seleção sob o comando de Jesus, o jogador optou por divulgar a sua saída na véspera. No entanto, todo esse processo aconteceu sem que as duas partes tivessem qualquer tipo de conversa.

O motivo da rusga entre técnico e treinador teve início com o polêmico episódio em que o jogador foi chamado para se aquecer no encontro entre Noruega e Portugal, mas acabou não sendo utilizado na partida em que os portugueses venceram o duelo por 2 a 1.

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Proenca, Jorge Jesus e Critiano Ronaldo ainda tiveram um encontro para aparar as arestas, mas o desfecho não foi o esperado. A relação entre os dois ficou estremecida o atleta alegou quebra de confiança no que havia sido acertado com o treinador e abandonou a concentração da seleção às vésperas da partida contra a Dinamarca.

O jogador, inclusive, foi suspenso por 30 dias e ainda multado em 255 euros (R$ 1,5 mil) pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo abandono.

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