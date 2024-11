Cristiano Ronaldo recorre às redes sociais para encontrar torcedor que viralizou na internet

Um torcedor não foi capaz de segurar a emoção ao presenciar o craque Cristiano Ronaldo no estádio na vitória do Al Nassr sobre o Esteghlal, do Irã, em confronto válido pela Liga dos Campeões Asiática, na terça-feira.

Apesar de o capitão não ter saído do banco de reservas, o fã acompanhava a multidão e cantava o nome do ídolo português, enquanto se emocionava ao filmar o momento especial com seu celular.

O vídeo viralizou nas redes sociais, alcançando mais de 90 milhões de visualizações, e chegou até o próprio Cristiano Ronaldo, que agora pede ajuda por meio da plataforma X para encontrar o torcedor.

Em sua conta, Cristiano publicou: "Procurando por ele. Qualquer informação será bem-vinda." Os fãs do capitão de Portugal repercutiram, procurando informações sobre o homem e também parabenizando Cristiano pela atitude.

Nesta sexta-feira, com Cristiano Ronaldo no banco, o técnico Stefano Pioli apostou no brasileiro Anderson Talisca, que marcou dois gols no empate por 3 a 3 do Al Nassr com o Al Kholood, pela terceira rodada do Campeonato Saudita. O resultado é ruim para o clube de Cristiano, que ocupa a terceira posição, atrás do Al-Ittihad e do Al-Hilal, de Neymar Jr. Também nesta semana, o camisa 10 retornou aos gramados após ficar um ano fora por lesão no joelho esquerdo.