Cristiano Ronaldo recebe apoio de jogadores de Portugal; Gonçalo Ramos faz postagem polêmica

Gonçalo Ramos aproveitou a ausência de Cristiano Ronaldo para ganhar espaço no ataque de Portugal. Autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste domingo, o jogador do Milan marcou pela segunda partida consecutiva e ajudou a seleção a garantir antecipadamente uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

O centroavante também havia balançado a rede no triunfo por 4 a 2 sobre a Dinamarca, primeiro compromisso depois que Cristiano abandonou a concentração portuguesa, insatisfeito com a condição de reserva. Após vencer a Noruega, Ramos publicou fotografias da partida com a legenda "4/4" e compartilhou uma postagem do comentarista Luís Freitas Lobo com a frase: "O estatuto de ser o melhor!".

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O atacante não apresentou a publicação como uma indireta a Cristiano. O gesto, porém, ganhou repercussão por ocorrer em meio à discussão sobre o tratamento dispensado ao veterano de 41 anos e à consolidação de Ramos como alternativa para o comando do ataque.

Apesar da crise, os jogadores portugueses defenderam o retorno do capitão. "Se o Cris voltar, estamos aqui para recebê-lo de braços abertos", afirmou Nuno Mendes. O lateral destacou que o grupo permanece unido e que qualquer jogador convocado será bem recebido.

João Cancelo também procurou preservar a importância histórica do atacante. "O Cristiano é o nosso capitão, o símbolo da seleção, o melhor jogador que Portugal já teve", declarou. O autor do primeiro gol contra a Noruega confirmou que integrantes do elenco conversaram com Ronaldo durante a semana, mas não revelou o conteúdo do diálogo.

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Jorge Jesus pretende convocar Cristiano para os jogos de novembro, diante de Dinamarca e País de Gales. A decisão de se apresentar, entretanto, caberá ao jogador. O treinador mantém as portas abertas, mas não oferece garantias de titularidade em uma equipe que venceu as duas partidas disputadas após a saída do camisa 7.

Fora de Portugal, Bixente Lizarazu fez uma análise mais dura. O campeão mundial pela França em 1998 afirmou que o ego responsável por levar Ronaldo a perseguir recordes pode se transformar em seu pior inimigo na reta final da carreira.

Para o ex-lateral, o português precisa aceitar as limitações impostas pela idade e compreender seu novo papel para não terminar no chamado "cemitério dos elefantes".