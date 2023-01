Cristiano Ronaldo pode voltar à Inglaterra em junho e reforçar o Newcastle

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr há pouco tempo, mais precisamente, em 30 de dezembro do último ano, mas sua estadia no time árabe pode já estar com os dias contados graças à uma cláusula contratual que envolve o Newcastle, cujos donos são os mesmos de seu time atual, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. E a condição para que ele volte à Europa envolve um torneio que conhece muito bem: a Liga dos Campeões da Europa.

continua após publicidade .

Caso os ingleses se classifiquem à edição de 2023/2024 do campeonato continental, o português poderia ser liberado para lá por empréstimo. E como o camisa 7 tem uma profunda 'relação' com a maior competição europeia de clubes e ambição de se manter em alta nos ambientes de maior rendimento, não surpreenderia se ele deixasse o Al-Nassr por conta da 'brecha'.

Atualmente, o Newcastle está na terceira posição do Campeonato Inglês e, de momento, garantindo a vaga, já que os quatro mais bem colocados vão à Liga dos Campeões. Se confirmarem a classificação, Ronaldo reforçaria o time em junho e estaria presente desde o começo das preparações para a temporada seguinte. A última vez que o clube disputou o torneio foi na edição de 2003/2004, quando caíram para o Partizan na terceira fase pré-eliminatória antes dos grupos.

continua após publicidade .

Dois jogadores brasileiros atuam pelo Newcastle, e um deles pode até trazer um 'problema' à Cristiano: Joelinton. O meio-campo, ex-Sport, é o atual dono da camisa 7 - a mesma que é marca registrada do português - e titular da equipe. A dúvida que ficaria no ar é se ele cederia o número ao futuro colega. O outro representante nacional no elenco é Bruno Guimarães, também destaque e que disputou a última Copa do Mundo pela seleção.

Ronaldo é um dos principais nomes da Liga dos Campeões. Além de ser o maior goleador da competição, com 140 gols e recordista em artilharias, com sete, ele também detém a marca de primeiro jogador a conquistar cinco títulos (Manchester United em 2007/2008 e Real Madrid em 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018). Junto a isso, é o atleta com mais jogos disputados: 183.