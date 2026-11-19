A história envolvendo Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal não está encerrada e pode ter um jogo de despedida como desfecho. Apesar do comunicado feito pelo jogador no dia 5 de novembro sobre o fim do seu ciclo pela equipe lusitana, existe a possibilidade da realização de um jogo festivo para celebrar a sua história com a camisa grená. A informação é do The Athletic, braço de esportes do The New York Times.

A publicação americana revelou bastidores da tumultuada relação do atacante de 41 anos com o treinador Jorge Jesus e abriu a possibilidade de uma homenagem ao jogador como forma de agradecimento pelos serviços prestados.

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No entanto, segundo o periódico, "pelo menos por enquanto, esse projeto ainda está no campo das ideias. "Por ora, porém, pode ser necessário um pouco mais de tempo pata que até mesmo as feridas recentes cicatrizem completamente"

A publicação lembrou que, durante a Copa do Mundo, João Cardoso, diretor de marketing, já sinalizava a preocupação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) precisar se adaptar à "era" pós Ronaldo.

"Precisamos dar continuidade a essa ligação em um nível diferente, tanto na relação entre a Federação Portuguesa de Futebol e a marca Cristiano, quanto na relação entre a Federação Portuguesa de Futebol e a excelente geração de jogadores que temos em campo e que já são líderes em suas equipes", disse à época o dirigente.

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Maior jogador da história do País, Cristiano Ronaldo encerrou a sua história pela seleção com números imponentes. Ele disputou 234 partidas e marcou 146 gols por Portugal. Além disso, ele deu a volta olímpica com a seleção ao conquistar a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações da Uefa.

A saída de Cristiano Ronaldo, porém, foi marcada por polêmicas e um atrito com o atual treinador da seleção Jorge Jesus. Ele não colocou em campo o camisa 7 em campo embora o astro tenha ficado cerca de 30 minutos no aquecimento em jogo contra a Noruega pela Liga das Nações da Uefa.

Após uma reunião entre os dois e o presidente da FPF, Pedro Proença, ficou acertado que tudo seria esclarecido na coletiva de Jesus. No entanto, a maneira como o treinador da seleção tratou o tema provocou um distanciamento ainda maior com CR7, que abandou a concentração.

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Em sua reportagem, o The Athletic revelou que os dois não voltaram a conversar entre os compromissos internacionais de outubro e novembro. Apesar de Jesus indicar que pretendia convocar o jogador novamente, o desfecho se deu com o anúncio do astro sobre a sua aposentadoria da seleção.