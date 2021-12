Cristiano Ronaldo marca, Manchester United vence 3ª seguida e sobe para 5º lugar

Da Redação

O Manchester United continua reagindo no Campeonato Inglês. Na tarde deste sábado, com direito a mais um gol do português Cristiano Ronaldo, derrotou o Norwich, no estádio Caroow Road, por 1 a 0, pela 16ª rodada.

Com o resultado, o Manchester United venceu a terceira consecutiva no Inglês, a segunda sob o comando do técnico Ralf Rangnick, e subiu para a quinta posição, com 27 pontos, acirrando a luta por vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Do outro lado, apesar de impor dificuldade diante do United, o Norwich não saiu da última colocação, com dez pontos, três atrás do Watford, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A expectativa era de jogo tranquilo por estar enfrentando o lanterna do Campeonato Inglês, mas não foi bem assim. O Norwich apostou em uma marcação forte e foi um adversário duro na tarde deste sábado.

Apesar disso, o United começou melhor e foi colocando logo no início uma bola no travessão, em cobrança de falta do brasileiro Alex Telles. O Norwich foi saindo aos poucos e começou a colocar o goleiro De Gea para trabalhar. O arqueiro fez pelo menos três defesas difíceis para impedir que o adversário inaugurasse o marcador.

Com De Gea segurando tudo, Cristiano Ronaldo resolveu decidir no ataque. O português foi derrubado dentro da área e sofreu um pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança, soltou a bomba e fez 1 a 0.

Em vantagem, o Manchester United recuou e começou a administrar a vantagem, chegou a levar sufoco do lanterna do Campeonato Inglês, mas De Gea estava em um dia inspirado e acabou sendo o grande destaque da partida, ao lado do atacante.