Cristiano Ronaldo faz história ao marcar gols em seis Copas do Mundo

O atacante Cristiano Ronaldo fez história nesta terça-feira (23) ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes de Copa do Mundo, liderando a seleção de Portugal em uma goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo K do Mundial de 2026, foi disputada no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Com o resultado, a equipe europeia chegou aos quatro pontos e encaminhou sua classificação para a próxima fase do torneio, enquanto a seleção asiática amargou sua segunda derrota e está matematicamente eliminada.

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Disposto a apagar a estreia discreta na competição, o camisa 7 de 41 anos precisou de apenas seis minutos para abrir o placar, aproveitando um cruzamento rasteiro de Vitinha. O astro português voltou a balançar as redes aos 38 minutos, em um contragolpe rápido concluído com um toque sutil na saída do goleiro Nematov. Com os dois marcados nesta terça, Cristiano Ronaldo soma agora 10 gols nas Copas de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

O craque ainda teve participação indireta no segundo gol da partida, anotado por Nuno Mendes em cobrança de falta aos 16 minutos, ao desviar a atenção da barreira adversária.

O amplo domínio lusitano na primeira etapa, que contou até com um gol uzbeque invalidado por falta na origem da jogada, permitiu que o técnico Roberto Martínez administrasse o ritmo da equipe no segundo tempo. Mesmo diminuindo a intensidade, Portugal continuou encontrando espaços na defesa adversária. Aos 13 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio e pressão de Cristiano Ronaldo, o zagueiro Khusanov acabou marcando contra o próprio patrimônio. Nos minutos finais, o atacante Rafael Leão aproveitou uma sobra na entrada da área e acertou um belo chute para selar o placar de 5 a 0.

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A vitória coloca Portugal na liderança provisória do Grupo K, aguardando o desfecho do confronto entre Colômbia e República Democrática do Congo para a definição exata da tabela. As seleções retornam aos gramados no próximo sábado para o encerramento da fase de grupos. A equipe portuguesa viaja a Miami para um duelo decisivo contra os colombianos, enquanto o Uzbequistão, comandado pelo técnico Fabio Cannavaro, cumpre tabela contra os congoleses no mesmo dia e horário.