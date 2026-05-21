Cristiano Ronaldo faz dois gols e conquista 1º título com Al-Nassr após temporadas de decepções

Cristiano Ronaldo precisou de quatro temporadas para celebrar seu primeiro título na Arábia Saudita. O grande alívio veio nesta quarta-feira, quando o português marcou dois gols na vitória por 4 a 1 do Al-Nassr sobre o Dhamk, resultado que garantiu a conquista do Campeonato Saudita, decidido na última rodada.

No domingo, o jejum de troféus do português em sua empreitada no Oriente Médio havia sido evidenciado pela derrota por 1 a 0 para o Gamba Osaka, do Japão, na final da Champions League Asiática. O astro de 41 anos saiu visivelmente decepcionado de campo na ocasião.

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O título que encerrou o ciclo de decepções do atacante cinco vezes melhor do mundo foi alcançado de forma emocionante. Com 84 pontos ao apito final, o Al-Nassr ficou apenas dois pontos à frente do Al-Hilal, ex-time de Jorge Jesus, hoje treinador da equipe de Cristiano Ronaldo.

Apesar do placar elástico ao fim da partida, não foi tão fácil a vida dos campeões. Sadio Mané abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo e não foram marcados mais gols até o intervalo. No segundo tempo, o Dhamk empatou com Syllan, mas Coman devolveu a vantagem ao Al-Nassr. Então, vieram os dois gols do português para decidir de vez a partida.