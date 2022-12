Cristiano Ronaldo expande 'império' com novo empreendimento de luxo

Lucas Agrela (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cristiano Ronaldo vai expandir seu "império" financeiro com um novo empreendimento de luxo em Portugal, que marca a incursão do atleta no mercado imobiliário. Ele participou pela última vez da Copa do Mundo com a seleção de Portugal.

continua após publicidade .

Segundo o periódico português Jornal de Negócios, o atacante levará sua marca ao setor em parceria com Dionísio Pestana e um investimento de 50 milhões de euros (R$ 284 milhões, em conversão direta). O imóvel de luxo ficará na Praia Formosa, no Funchal, na Ilha da Madeira. O projeto chamado Pestana Residences CR7, segundo a reportagem, prevê a construção de 88 apartamentos.

Dionísio Pestana é fundador e presidente do Grupo Pestana. O empresário tem uma rede de hotéis e conta com negócios no imobiliário como casinos, campo de golfe e indústria cervejeira. É Licenciado em "Business Management" pela Universidade de Natal, África do Sul, onde nasceu. Ele disse que o plano com Cristiano Ronaldo é expandir os empreendimentos imobiliários em Portugal, descartando a possibilidade de internacionalização dos negócios porque, no momento, isso "não faz parte do plano estratégico".

continua após publicidade .

Segundo a Forbes, a fortuna de Cristiano Ronaldo ganhou durante sua carreira é de mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões, em conversão direta), tendo recebido US$ 115 milhões (R$ 610 milhões) entre maio de 2021 e maio de 2022. O jogador está atualmente sem contato, depois de romper com o Manchester United. Entre seus negócios, ele tem academias, hotéis, restaurantes, marca de roupas e uma clínica capilar.

Eliminada nas quartas de final pelo Marrocos, assim como a seleção brasileira foi pela Croácia, a equipe de Portugal recebeu uma parte do pagamento de US$ 440 milhões da premiação da Fifa. Mesmo eliminadas do Mundial, as seleções receberam US$ 17 milhões (R$ 88,6 milhões). A divisão do valor com jogadores varia caso a caso.