Cristiano Ronaldo estreia na Liga Europa com gol anulado e United é derrotado

Cristiano Ronaldo forçou sua saída do Manchester United para disputar a Liga dos Campeões. Se ofereceu a vários clubes, sem sucesso. Nesta quinta-feira, a contragosto, estreou na Liga Europa desde o apito inicial e não conseguiu ajudar o time inglês a largar bem. O português finalizou bastante diante da Real Sociedad e ainda teve um gol anulado na derrota por 1 a 0 em Old Trafford.

Uma grande festa era preparada para a estreia do United, com bandeiras, música e show de luzes. Em respeito à morte da Rainha Elizabeth II, tudo acabou cancelado e até às placas eletrônicas de propaganda foram desligadas no estádio. O time jogou com uma fita preta no braço e o minuto de silêncio foi totalmente respeitado e comovente.

Além da atmosfera modificada pelo luto na Inglaterra, o time do United ainda entrou mexido em campo, com Casemiro como titular ao lado de Fred, um pouco mais adiantado para a vaga de Bruno Fernandes. No ataque, Antony e Cristiano Ronaldo formavam dupla.

Depois de 2003, quando jogou na Copa da Uefa pelo Sporting, jamais Cristiano Ronaldo ficou ausente em uma Liga dos Campeões, motivo que o fez forçar uma saída da equipe inglesa. Não conseguiu a transferência e virou arma na Liga Europa.

O primeiro lance de perigo do português foi com 13 minutos. Ele recebeu lançamento de Antony em posição irregular não marcada, entrou na área e perdeu a bola ao tentar driblar o defensor. Pouco depois, não conseguiu cabecear após cruzamento de Eriksen. Em novo cruzamento, o português mandou de cabeça às redes e saiu para comemorar. Mas o auxiliar impugnou o lance, marcando impedimento.

Aniversariante do dia, Bruno Fernandes entrou no intervalo para aumentar o poderio ofensivo dos ingleses após primeiro tempo sem graça e sem grandes chances. Fred acabou recuado para sua posição de origem, ao lado de Casemiro.

No primeiro lance de Bruno Fernandes, a bola foi na cabeça de Cristiano Ronaldo, que errou o alvo. Aos 3, o português soltou a bomba de fora da área, por cima. Ten Hag lamentava a cada gol desperdiçado pelo astro.

Para piorar, uma batida de David Silva tocou no braço de Martinez após desviar em seu corpo, dentro da área. O VAR confirmou o pênalti. Aos 13 minutos a Real Sociedad abriu o placar com Brais Mendez, premiando o crescimento da equipe em Old Trafford.

Casemiro teve três chances para empatar, uma de cabeça e com dois chutes de fora da área. Não obteve êxito. O United fez muita pressão nos minutos finais para evitar a derrota. Cristiano Ronaldo ainda tentou cavar um pênalti, sem convencer o árbitro, que mandou a jogada seguir. A última chance veio em falta aos 44. O camisa 7 ajeitou com carinho, respirou fundo, e mandou na barreira.

Em um dia bastante triste na Inglaterra, a festa acabou sendo do time espanhol, que comemorou bastante, com abraços apertados, sorrisos e socos no ar. Cristiano Ronaldo deixou o campo com semblante fechado e caminhando lentamente.

Também pelo Grupo E, no Chipre, o Omonia Nicósia recebeu o Sheriff, da Moldávia, e acabou derrotado por 3 a 0, gols de Akanbi, Atiemwen e Diop.

No Grupo F a Lazio estreou com tudo. Jogando em casa, fez 4 a 2 sobre o Feyernoord, gols de Luís Alberto, Felipe Anderson e Vecino, duas vezes. Gimenez descontou em dose dupla para os visitantes. O time romano lidera no saldo, seguido pelo Sturm Graz, que ganhou por 1 a 0 do Midtjylland. Emegha anotou o gol do jogo. Os mandantes ainda perderam um pênalti com Horvat.

Nos demais jogos, pelo Grupo G, o Freiburg fez 2 a 1 sobre o Qarabag, mesmo placar do triunfo do Nantes sobre Olympiacos, definido nos acréscimos. Fechando a jornada, pela chave H, o Ferencvaros superou o Trabzonspor, por 3 a 2, enquanto o Crvena Zvezda perdeu em casa para o Mônaco, por 1 a 0, gol de Embolo, de pênalti.