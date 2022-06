Cristiano Ronaldo entra na seleção do Inglês, com Alisson e domínio do Liverpool

(via Agência Estado)

A Premier League, responsável pela administração do Campeonato Inglês, revelou sua seleção da última temporada com total domínio do vice-campeão Liverpool. São seis representantes do time de Jürgen Klopp, contra três do campeão Manchester City. Rudiger foi o representante do Chelsea, além do português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, único a se destacar em campanha ruim da equipe.

Apesar de ter levado a taça com um ponto de vantagem sobre o Liverpool e em virada épica diante do Aston Villa na última rodada, por 3 a 2 com três gols em intervalo de cinco minutos, já na reta final, o City não elegeu nem o craque da temporada.

A honraria de melhor jogador do Campeonato Inglês ficou para o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que formou o trio da seleção ao lado do companheiro Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo.

Além dos dois atacantes, o Liverpool ainda viu o goleiro brasileiro Alisson ser escolhido, além do lateral-direito Arnoud, o zagueiro Van Dijk e o volante brasileiro naturalizado espanhol Tiago Alcântara.

No City, reconhecimento ao astro belga De Bruyne, além do também meia Bernardo Silva e o lateral-esquerdo Cancelo - o português atua em ambos os lados do campo.

A seleção do Campeonato Inglês ficou com Alisson; Arnoud, Van Dijk, Rudiger e Cancelo; Tiago Alcântara, De Bruyne e Bernardo Silva; Mané, Salah e Cristiano Ronaldo.