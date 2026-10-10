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Cristiano Ronaldo é suspenso pela Federação Portuguesa após abandonar seleção

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Cristiano Ronaldo foi suspenso preventivamente pela Federação Portuguesa de Futebol neste sábado, 10, após deixar a concentração da seleção durante a última Data Fifa. A entidade abriu um processo disciplinar para apurar o episódio e determinou que o caso seja tratado com urgência.

Em comunicado, a Federação informou que a decisão foi tomada após a análise dos fatos registrados em 7 de outubro. A suspensão preventiva foi determinada no âmbito do processo disciplinar, mas ainda não foi anunciada uma punição definitiva para o atacante de 41 anos.

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A saída da concentração aconteceu depois de um desentendimento com o técnico Jorge Jesus. O principal motivo da insatisfação de Cristiano foi a partida contra a Noruega, quando o jogador aqueceu durante cerca de 30 minutos, mas não entrou em campo. Segundo o próprio atacante, o treinador havia informado que ele atuaria por meia hora, o que não aconteceu.

Cristiano esperou o encerramento da Data Fifa para apresentar sua versão dos acontecimentos. Em um comunicado publicado no dia 6 de outubro, o português relatou as conversas que teve com Jorge Jesus e dirigentes da Federação, além de questionar a postura do treinador durante uma entrevista coletiva. O jogador afirmou que houve uma quebra de confiança e reconheceu que errou ao deixar a concentração.

"Apesar da absoluta quebra de confiança na palavra do Selecionador, como poderá testemunhar quem assistiu a estas conversas, eu não o devia ter feito. A responsabilidade é exclusivamente minha", escreveu.

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Cristiano também defendeu que a Federação não dê tratamento especial ao caso por causa de sua trajetória na seleção. "A consequência deste meu ato deve ser avaliada e punida pela Federação Portuguesa de Futebol. Entendo que a punição não deve ter atenuantes. Não sou um jogador qualquer, sou capitão de equipa e isso constitui uma agravante", afirmou.

Apesar do episódio, o atacante declarou que continua disponível para defender Portugal depois de cumprir a suspensão que vier a ser aplicada. Ele também pediu desculpas aos companheiros de seleção e aos torcedores pelo abandono da concentração.

Fora da equipe portuguesa nos últimos compromissos da Data Fifa, Cristiano voltou a atuar pelo Al Nassr na sexta-feira, 9. Ele marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Al-Diriyah, pelo Campeonato Saudita, e chegou a 980 gols na carreira.

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LEIA A NOTA COMPLETA DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL

Instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por deliberação da Secção Não Profissional, de 09 de outubro de 2026, tendo por objeto o apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 07 de outubro de 2026. Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo. O processo foi enviado, no dia 10 de outubro de 2026, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.

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