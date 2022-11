Cristiano Ronaldo é multado e suspenso por derrubar celular de torcedor no Inglês

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O foco é a Copa do Mundo, mas Cristiano Ronaldo trouxe consigo para o Catar vários problemas extracampo. Após resolver sua questão com o Manchester United, ao rescindir o vínculo com o clube, o atacante de Portugal recebeu multa e suspensão por derrubar o celular de um torcedor na derrota para o Everton, em abril, em jogo pelo Campeonato Inglês.

continua após publicidade .

O português foi multado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) em 50 mil libras (cerca de R$ 323 mil na cotação atual) e terá que cumprir dois jogos de suspensão, independentemente do país em que esteja jogando. A punição só não é válida para os torneios com a seleção. Sendo assim, está livre para atuar normalmente por Portugal na Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo chegou a ser advertido pela polícia de Merseyside após derrubar o celular de um jovem com dispraxia e autismo. O atacante chegou a falar que sua reação foi para se defender, mas o sentimento de frustração por nova derrota do Manchester United era visível.

continua após publicidade .

"Cristiano Ronaldo foi suspenso por duas partidas, multado em 50 mil libras e advertido sobre sua futura conduta por uma violação da regra E3 da FA. O atacante admitiu que sua conduta após o apito final do jogo da Premier League, entre Manchester United FC e Everton FC, no sábado, 9 de abril de 2022, foi imprópria", diz o comunicado.

Agente livre, após deixar o Manchester United, Cristiano Ronaldo deve definir seu futuro apenas após a Copa do Mundo. Newcastle, da Inglaterra, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, seriam alguns dos interessados no futebol do craque português.

Cristiano Ronaldo estará em campo nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília), na estreia de Portugal na Copa do Mundo. O adversário é a seleção de Gana.