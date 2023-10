Cristiano Ronaldo é convidado de honra de príncipe saudita em lançamento do Mundial de eSports

Cristiano Ronaldo continua com muita moral no futebol da Arábia Saudita. O astro português de 38 anos foi o convidado especial do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, responsável por sua ida ao Al-Nassr, nesta segunda-feira, no anúncio oficial de que o país do oriente médio será sede a partir de 2024 da Copa Mundial de eSports.

Bin Salmán é apaixonado declarado pelos esportes eletrônicos - principalmente os jogos de futebol e de tiros, como Call Of Duty, do qual é ávido jogador - e sempre quis levar as competições oficiais à Arábia Saudita. Com apoio de Cristiano Ronaldo e do presidente da Fifa, Gianni Infantino, ele fez o anúncio oficial da Copa Mundial na Conferência do Novo Esporte Mundial, em Riad.

"(O campeonato) Será uma importante plataforma que contribuirá a elevar o nível do setor de jogos e esportes eletrônicos que estão em desenvolvimento", disse Bin Salmán, com Cristiano Ronaldo sentado a seu lado. "Servirá para implementar o status da Arábia Saudita como destino para as competições esportivas e mundiais mais destacadas."

"É uma honra me encontrar novamente com Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman, e é um grande prazer fazer parte deste painel hoje discutindo o futuro dos esportes eletrônicos e o lançamento do primeiro #esportsworldcup que será realizado na Arábia Saudita no próximo ano", celebrou o português em suas redes sociais.

Os árabes jamais esconderam que trazer grandes nomes do esporte para jogar no futebol do País seria um caminho para se "apresentarem" ao mundo. Cristiano Ronaldo, além de artilheiro do Al-Nassr, terceiro colocado do campeonato local, ainda virou o queridinho para ajudar a propagar os demais eventos árabes. Bin Salmán investe na imagem do português e do brasileiro Neymar para melhorar a reputação da Arábia Saudita no planeta.