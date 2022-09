Cristiano Ronaldo descarta adeus da seleção na Copa: 'Quero jogar a Euro também'

(via Agência Estado)

Cristiano Ronaldo acabou com os rumores de que poderia se aposentar da seleção portuguesa após a Copa do Mundo do Catar. Nesta terça-feira, o astro garantiu em evento na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa, que ainda pretende defender as cores do país por pelo menos mais duas temporadas. Ele adiantou que pretende disputar a Eurocopa de 2024, na Alemanha.

Ao receber o prêmio "Quinas de Ouro", maior honraria para jogadores e treinadores portugueses oferecido pela Federação Portuguesa, em seu caso por ser o maior artilheiro de todos os tempos pelo país, com 117 gols, ele garantiu que seu caminho na seleção "ainda não acabou."

"É uma honra receber um prêmio dessa magnitude e ser o artilheiro da equipe de todos os tempos, nunca pensei que conseguiria", afirmou Cristiano Ronaldo. "Quero agradecer a todos que foram importantes na minha carreira. Acabou? Eles ainda vão tirar um pouco mais de carga do Cris. Quero fazer parte deste Mundial e do Europeu também, vou assumir desde agora", disse o camisa 7.

O atacante do Manchester United está com 37 anos. Na Eurocopa da Alemanha - Portugal ainda precisará disputar as eliminatórias para a competição - terá 39 e espera por um adeus em grande estilo. Atualmente são 189 partidas defendendo a camisa de Portugal e os impressionantes 117 gols.

Cristiano Ronaldo agradeceu a seus companheiros de seleção portuguesa, aos treinadores e familiares por ajudá-lo a seguir cravando marcas históricas. "Juntos seguiremos batendo todos os recordes possíveis."