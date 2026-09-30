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Cristiano Ronaldo deixa concentração após entrevero com Jesus e pode se aposentar de Portugal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Reviravolta na relação de Cristiano Ronaldo com o técnico Jorge Jesus na seleção de Portugal. Após a imprensa portuguesa noticiar que ambos selaram a paz após reunião articulada pela federação portuguesa, o craque abandonou o hotel da concentração do combinado nacional, na Dinamarca, e tem viagem prevista para Madri, na Espanha. A informação é do jornal espanhol Marca.

De acordo com a publicação, o astro abandonou a concentração de Portugal após Jorge Jesus garantir que não houve nenhum conflito entre ele e Cristiano Ronaldo após ser noticiado que o craque ficou insatisfeito por não sair do banco de reservas na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega. Na ocasião, o atacante se dirigiu diretamente aos vestiários, sem se juntar aos companheiros para saudar os torcedores portugueses presentes no estádio.

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A crise com Jorge Jesus pode antecipar a despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa. O jogador de 41 anos afirmou recentemente que "provavelmente" está vivendo a última temporada de sua carreira. Ele foi titular na última quinta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, na primeira rodada da Liga das Nações e na estreia de Jorge Jesus no cargo.

Segundo a publicação, Jorge Jesus confirmou um encontro com Cristiano Ronaldo na noite de terça-feira, mas deixou claro que tudo já havia sido resolvido antes do jantar. No entanto, ele deixou bem clara sua posição de autoridade como treinador da seleção.

"Posso prometer o que eu quiser. Sou o treinador. Sou o treinador, eu disse ao jogador que ele não ia jogar. Vou colocá-lo no banco. Se eu precisar dele por 30 minutos, ele joga; se não, não joga. Nenhum jogador vai me fazer mudar de ideia. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém", disse o treinador, em coletiva de imprensa.

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Cristiano Ronaldo colocou como objetivo nesta temporada o título da Liga das Nações com Portugal e a marca de mil gols na carreira. Com 979, ainda faltam 21 para o craque alcançar o êxito.

Integrante do Grupo 4 do torneio de seleções, os portugueses lideram a chave com seis pontos e voltam a entrar em ação nesta quinta-feira para encarar a Dinamarca.

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