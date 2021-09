Cristiano Ronaldo decide nos acréscimos e Manchester United vira sobre Villarreal

Da Redação

Cristiano Ronaldo voltou a brilhar na Liga dos Campeões. Após uma estreia frustrante do Manchester United, o português marcou o gol da virada sobre o Villarreal, por 2 a 1, nesta quarta-feira, nos acréscimos do segundo tempo, no Old Trafford. Foi a primeira vitória do time inglês na competição.

Na estreia, o United havia perdido para o modesto Young Boys, também por 2 a 1. Ronaldo deixara sua marca, mas saiu de campo insatisfeito por ter sido substituído no segundo tempo antes do segundo gol do time suíço. A derrota rendeu diversas críticas ao técnico Ole Gunnar Solskjaer por ter substituído o craque do time.

Nesta quarta, a história foi diferente. O treinador trocou quase todo o setor ofensivo do United no segundo tempo, mas manteve o português em campo. Não se arrependeu. Ronaldo marcou o gol decisivo aos 49 minutos do segundo tempo.

Com seus três primeiros pontos no Grupo F, o time inglês ocupa o terceiro lugar, com a mesma pontuação do vice-líder Young Boys, que perdeu para a líder Atalanta por 1 a 0, também nesta quarta. O time italiano soma quatro pontos.

Vindo de derrota nos três torneios em que esteve em campo nas últimas semanas, o United sofre com dificuldades na defesa. E, nesta quarta, a situação foi agravada por duas baixas importantes: o zagueiro e capitão Harry Maguire e o lateral-esquerdo Luke Shaw. Os sustos foram constantes no Old Trafford.

No primeiro tempo, Danjuma descobriu uma "avenida" pelo lado esquerdo do ataque do Villarreal. Em duas rápidas subidas, ele exigiu defesas difíceis do goleiro De Gea, aos 9 e aos 16. Aos 30, Alcácer aproveitou vacilo da defesa, invadiu a área e bateu para fora, para desespero dos espanhóis.

Com uma estratégia mais efetiva, o Villarreal era superior na partida. Jogava recuado, à espera de contra-ataques para surpreender a desfalcada defesa inglesa. O United, por sua vez, tinha zero criatividade para tentar superar a retranca espanhola. Cristiano Ronaldo chegou a atuar mais recuado na buscar por espaço.

A única boa chance de gol do United no primeiro tempo era sintomática. Aos 42, Pogba cruzou com perigo e Alberto Moreno, lateral do Villarreal, desviou e mandou rente ao pé da trave. Na sequência, De Gea precisou fazer outra intervenção importante para evitar o gol dos visitantes.

Se o primeiro tempo não chegou a empolgar nenhuma das duas torcidas, a etapa final começou agitada. As investidas Danjuma e Alcácer, enfim, deram resultado. Aos 7, o primeiro cruzou rasteiro da esquerda e Alcácer escorou com facilidade. Mas a vantagem durou apenas sete minutos. Em jogada ensaiada, Bruno Fernandes cobrou falta e Alex Telles pegou de primeira, da entrada da área, e acertou lindo chute no ângulo. Curiosamente, o brasileiro foi o substituto de Shaw na partida.

Os gols esquentaram rapidamente a partida, apesar da chuva que caía no Old Trafford. O United entrou no jogo e passou a encontrar mais espaços na defesa do Villarreal. O jogo mudou de vez aos 30, quando Cavani entrou na vaga de Pogba e deu sustos seguidos na defesa espanhola. Mesmo assim, o time visitante seguia ameaçando em chegadas pontuais no ataque.

Preocupado, Solskjaer decidiu colocar em campo o volante Fred para proteger a desfalcada defesa. A ideia era segurar o empate. Mas Cristiano Ronaldo tinha planos melhores. Em jogada que contou com as participações de Fred, Lingard e Cavani, o português pegou a sobra dentro da área, pela direita, e bateu cruzado para as redes. Até o ex-velocista jamaicano Usain Bolt, presente nas tribunas do estádio, vibrou com o gol salvador do United.

SALZBURG LIDERA GRUPO G - Após dois empates na rodada de abertura, o Grupo G enfim contou com vitória nesta quarta, e mais uma igualdade. Jogando na Áustria, o Salzburg derrotou o Lille por 2 a 1, com dois gols de pênalti de Adeyemi. Yilmaz descontou para a equipe francesa no segundo tempo. O time austríaco despontou na liderança da chave, com quatro pontos.

Já o Wolfsburg esteve perto de somar três pontos também. Abriu 1 a 0 sobre o Sevilla, com gol de Steffen, e vencia até os 42 minutos do segundo tempo, quando Rakitic converteu cobrança de pênalti e decretou o empate na Alemanha. Os dois times somam dois pontos no grupo.