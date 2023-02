Cristiano Ronaldo coloca mansão com cinema e quadra de tênis à venda

(via Agência Estado)

O anúncio de que Cristiano Ronaldo se tornaria jogador do Al-Nassr chocou o mundo do futebol, mas o craque português aceitou a proposta da Arábia Saudita e assumiu a camisa 7 da tradicional equipe árabe. Agora, o jogador acaba de colocar sua mansão na Inglaterra à venda para botar um fim na conturbada relação com sua antiga equipe, o Manchester United.

A casa em que o jogador vivia, localizada em Cheshire, um condado no noroeste da Inglaterra, está à venda por cerca de 6,1 milhões de euros, ou R$ 33,5 milhões. Ela conta com impressionantes sete quartos, seis banheiros, quadra de tênis, piscina e até mesmo uma sala de cinema.

A relação de Cristiano com a mansão, no entanto, não era das melhores. Imóvel escolhido para sediar a família de Ronaldo durante sua segunda passagem pelo United, a casa rapidamente se tornou um problema para o jogador por conta de culpados inusitados: ovelhas.

De acordo com o The Sun, um rebanho de ovelhas que habitava um terreno vizinho fazia um barulho ensurdecedor durante as madrugas, o que fez com que o craque português abandonasse o imóvel. O corretor de imóveis responsável pela venda da mansão a classifica como uma "obra-prima do design moderno" e uma "residência principal elegante com uma magnífica sala de lazer".

