Cristiano Ronaldo assina contrato de 2 anos com o Al Nassr, diz imprensa saudita

Cristiano Ronaldo assinou contrato de duas temporadas com o Al Nassr, da Arábia Saudita, segundo informação desta sexta-feira do jornal "Al Arabiya" e do "Al Riyadiah", dois dos principais meios de comunicação do Oriente Médio.

Há um mês, o craque português, de 37 anos, encerrou o vínculo com o Manchester United durante a disputa da Copa do Mundo no Catar. O clube árabe ainda não anunciou oficialmente e nem revelou valores da negociação, o que deve ocorrer no fim de semana. O atleta deve se apresentar ao Al Nassr, um dos maiores clubes da Arábia Saudita, dono de nove campeonatos nacionais, em janeiro.

Sem clube desde que rompeu com o Manchester United, Cristiano é ventilado há meses no Al Nassr, mas evitou falar sobre possíveis negociações.

O diretor esportivo do Al Nassr, o brasileiro Marcelo Salazar, disse no último dia 26, em entrevista ao portal "Flashscore", que não estava "autorizado a dizer sim ou não" sobre a possível contratação de Cristiano Ronaldo, por se tratar de uma negociação de "enorme magnitude", mas comentou que novas informações seriam reveladas "em momento oportuno no futuro".