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Crise no Real Madrid tem brigas em treino, pedido de saída de Mbappé e boicote ao técnico

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 11:45:00 Editado em 07.05.2026, 11:52:48
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O ambiente no Real Madrid atravessa um dos momentos mais turbulentos dos últimos anos. Eliminado precocemente na Copa do Rei e na Champions League e distante da disputa pelo título de La Liga, o clube espanhol viu os problemas dentro de campo se transformarem em uma crise também nos bastidores.

Nas últimas semanas, relatos de discussões em treinamentos, conflitos entre jogadores, desgaste com o técnico Álvaro Arbeloa e até uma petição organizada por torcedores pedindo a saída de Kylian Mbappé passaram a dominar o noticiário espanhol. O cenário expõe um elenco dividido, um vestiário desgastado e um clube que já começa a discutir mudanças profundas para a próxima temporada.

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A situação ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 7. Segundo o jornal espanhol Marca, Valverde e Tchouaméni voltaram a se envolver em uma discussão considerada "muito grave" internamente, um dia após já terem protagonizado outro desentendimento em treino. O novo conflito terminou com o uruguaio indo ao hospital após sofrer um corte durante a briga, além de provocar uma reunião de emergência em Valdebebas.

Segundo o The Athletic e veículos da imprensa espanhola, como Marca e Onda Cero, o presidente Florentino Pérez tenta controlar a tensão internamente, mas o clima no CT é descrito como extremamente delicado.

BRIGAS EM TREINOS ESCANCARAM ELENCO 'RACHADO'

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Os recentes episódios envolvendo jogadores do Real Madrid reforçam a percepção de um elenco dividido e vivendo um ambiente cada vez mais hostil nos bastidores. Nos últimos dias, diferentes discussões em treinamentos e no vestiário passaram a preocupar a diretoria do clube.

O caso mais grave envolve Valverde e Tchouaméni. Depois de já terem discutido durante uma atividade em Valdebebas, os dois voltaram a se desentender nesta quinta-feira, em uma situação descrita pelo jornal espanhol Marca como "muito grave".

Segundo a publicação, o clima ruim começou ainda antes do treino, quando Valverde teria se recusado a cumprimentar o francês. A tensão aumentou ao longo da atividade e terminou em uma forte discussão no vestiário, com necessidade de intervenção de outros integrantes do elenco.

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De acordo com o periódico, durante a confusão, Valverde sofreu um corte após um choque acidental e precisou ir ao hospital para atendimento médico. O episódio provocou uma reunião de emergência dentro do clube, com participação de dirigentes e possibilidade de abertura de medidas disciplinares contra os atletas.

O Marca afirma que a situação gerou enorme preocupação internamente e agravou ainda mais o cenário de instabilidade no elenco merengue.

Antes disso, outro episódio já havia repercutido nos bastidores do Real Madrid. Segundo a rádio espanhola Onda Cero, Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras se envolveram em uma discussão acalorada no centro de treinamento do clube, após a eliminação para o Bayern de Munique na Champions League.

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A emissora informou que o zagueiro alemão teria dado um tapa no rosto do lateral durante o desentendimento. O The Athletic confirmou posteriormente que houve um incidente envolvendo Rüdiger, embora sem citar oficialmente o nome do outro jogador.

Depois da repercussão, Carreras tentou minimizar o caso nas redes sociais, classificando o ocorrido como algo "normal de treino". Já Rüdiger teria pedido desculpas ao companheiro e tentado resolver a situação internamente.

MBAPPÉ VIRA ALVO DA TORCIDA E ENFRENTA DESGASTE INTERNO

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Kylian Mbappé também passou a ocupar o centro da crise madridista. Segundo o The Athletic, o atacante francês discutiu de maneira ríspida com um integrante da comissão técnica após uma marcação de impedimento em um treinamento realizado antes da partida contra o Bétis.

O episódio teria causado desconforto entre outros jogadores do elenco e ampliado a percepção de distanciamento do camisa 10 em relação ao grupo.

Nos últimos dias, Mbappé também foi criticado por torcedores após viajar para a Sardenha durante o período de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. O estafe do jogador precisou divulgar um comunicado reforçando o comprometimento do atleta com a recuperação.

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A pressão ganhou ainda mais força nas redes sociais, onde uma petição pedindo a saída do francês ultrapassou a marca de 30 milhões de assinaturas.

"Madridistas, façam a sua voz ser ouvida. Se você acredita que mudanças são necessárias, não fique em silêncio", dizia o texto divulgado pelos organizadores do movimento.

Vale mencionar que Mbappé está em recuperação de lesão e ainda é dúvida para o clássico contra o Barcelona, que pode confirmar o título espanhol no domingo, 10.

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BOICOTE A ARBELOA AMPLIA CRISE NO VESTIÁRIO

O ambiente no Real Madrid também é marcado por um desgaste crescente entre parte do elenco e o técnico Álvaro Arbeloa. Segundo o jornal espanhol Marca, ao menos seis jogadores teriam rompido relações com o treinador e evitam qualquer tipo de conversa com ele no dia a dia.

A equipe atravessa um dos momentos mais delicados da temporada, sem perspectivas reais de títulos e mergulhada em um clima interno cada vez mais dividido. Ainda de acordo com o periódico espanhol, há jogadores que praticamente não se falam dentro do elenco, enquanto a convivência com Arbeloa é considerada difícil por parte do grupo.

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O principal foco de crise com o treinador envolve Dani Ceballos. Segundo o Marca, o meio-campista teve um rompimento definitivo com o espanhol após uma conversa no centro de treinamento.

A reunião teria sido solicitada pelo próprio jogador, que comunicou ao treinador que não queria mais manter qualquer relação com ele e que já não esperava receber oportunidades no restante da temporada. Mesmo treinando normalmente, Ceballos deixou de ser relacionado para os jogos. O Real Madrid decidiu apoiar Arbeloa e manteve o jogador afastado das partidas por decisão técnica.

Em entrevista coletiva, Arbeloa evitou aprofundar o tema, mas deixou clara a irritação com a exposição pública do caso: "Eu não entro em debates públicos com as situações que tenho com meus jogadores. A primeira coisa que aprendi quando entrei há 20 anos é que o que acontece no vestiário do Real Madrid fica no vestiário do Real Madrid. É algo que levo comigo há mais de 20 anos e que mantenho", afirmou.

Com contrato até 2027, Ceballos deve deixar o clube na próxima janela. O Betis aparece como possível destino.

REAL MADRID JÁ DISCUTE REFORMULAÇÃO PROFUNDA

A sequência de problemas aumentou a pressão sobre a diretoria do clube. Segundo divulgado pelo jornalista Mario Cortegana, do The Athletic, logo após a eliminação na Champions, há uma forte discussão interna sobre mudanças estruturais no futebol do Real Madrid.

A tendência é que Arbeloa deixe o cargo merengue ao fim da temporada. Além da comissão técnica, dirigentes discutem mudanças no elenco e até na estrutura do departamento de futebol, incluindo a possibilidade de um diretor mais atuante no dia a dia do clube.

Vale mencionar que o departamento médico do Real Madrid também não passa ileso nesse contexto de crise, com as constantes lesões desde 2023 gerando atritos com a comissão técnica e a diretoria do clube.

Com o Barcelona próximo de confirmar o título de La Liga, o Real Madrid está na iminência de viver algo raro em sua história recente: duas temporadas consecutivas sem grandes conquistas pela primeira vez em 16 anos.

O clube merengue chega para a disputa do El Clásico no domingo, no Camp Nou, com um clima marcado por tensão, conflitos internos e incertezas sobre o futuro. Além disso, pode ver o maior rival conquistar o troféu justamente nesta partida - um empate basta para o time comandado por Hansi Flick garantir o título nacional.

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